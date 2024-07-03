США выделят Украине новый пакет военной помощи на 2,3 миллиарда долларов

„Искать надо дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты, которые Россия использует, чтобы применять КАБы. ATACMS, которые могут бить на 300 километров, наверное, нам бы помогли сегодня. Я хочу подчеркнуть - сегодня ... но уже есть аэродромы, которые находятся на большем расстоянии, где они используют большие ракеты“, - заявил глава государства в интервью американскому изданию The Philadelphia Inquirer, видеозапись которого офис президента обнародовал 30 июня, на его YouTube-канале.