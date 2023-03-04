"Все ожидания указывают на то, что AELTC (Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. - Ред.) снимет запрет для россиян и белорусов", - отметило издание.

Как передало агентство спортивных новостей SID, запрет, введенный в прошлом году на фоне войны РФ в Украине, может быть снят на британском турнире Большого шлема с 3 по 16 июля.

ATP и WTA решили не разыгрывать рейтинговые очки на Уимблдоне-2022

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) после запрета AELTC решили не разыгрывать рейтинговые очки на Уимблдоне-2022.

Российским и белорусским спортсменам было разрешено выступать на Открытых чемпионатах Австралии, Франции и США в прошлом году.

Елена Рыбакина из Москвы - победительница турнира Большого шлема в женском одиночном разряде

Выступающая за Казахстан 23-летняя Елена Рыбакина из Москвы стала победительницей турнира Большого шлема в Уимблдоне в женском одиночном разряде в июле 2022 года. Позднее серб Новак Джокович в седьмой раз в своей спортивной карьере одержал победу на Уимблдонском турнире по теннису.

Международный олимпийский комитет в январе предложил допустить к соревнованиям в нейтральном статусе атлетов из Беларуси и России, если эти спортсмены не выступали в поддержку войны в Украине.