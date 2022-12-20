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Сборная Аргентины обыграла по пенальти Францию в финале чемпионата мира по футболу. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. На 108-й минуте Лионель Месси вновь вывел сборную Аргентины вперед. Гол засчитали, несмотря на очевидное нарушение правил.
Pasaulio čempionato finalas: Argentina – Prancūzija
Pasaulio čempionato finalas: Argentina – Prancūzija
© AP / Scanpix

Как заметили болельщики, присутствовавшие на трибунах, на поле было 13 игроков сборной Аргентины, когда Месси забивал третий гол в ворота Франции. На газон выбежали двое запасных команды Лионеля Скалони.

Тем не менее гол был засчитан. Вскоре сборная Франции ответила голом Килиана Мбаппе, записавшего на свой счет хет-трик. Однако в серии пенальти точнее были аргентинцы, которые и завоевали главный трофей.

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. До этого они выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.

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