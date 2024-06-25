Сегодня станут известны участники плей-офф ЕВРО в группах С и D

Группа D
Перед последним туром
1. Нидерланды 2 1-1-0 2-1 4
2. Франция 2 1-1-0 1-0 4
3. Австрия 2 1-0-1 3-2 3
4. Польша 2 0-0-2 2-5 0
Что требуется командам
Нидерланды: ничья. Тогда своими руками не дадут Австрии обойти ни себя, ни французов. При этом даже победа не гарантирует первое место - важна разница мячей и количество голов. В рейтинге квалификации, это последний дополнительный показатель, нужный при равенстве дисциплинарных очков, Франция выше.
Франция: ничья. Хотя бы одно очко – и у соперников не получится обогнать французов одновременно. Победа сама по себе не обеспечит первое место, важно будет в онлайне сравнивать результаты, если Нидерланды тоже будут вести в счете. Своя победа и потеря Нидерландов = выход с первого места.
Австрия: победа. Ничьей недостаточно для прямого выхода, потому что тогда не смогут обогнать Нидерланды по очкам, а французов – по личным встречам. Даже если проиграют Нидерландам, высокие шансы пройти в 1/8 финала как с третьего места, после второго тура лидируют в этом рейтинге.
У Польши нет шансов подняться выше последнего места.
25 июня, вторник
Нидерланды – Австрия - 19.00. Берлин
Тренер голландцев Рональд Куман не вполне удовлетворен 4 очками и текущим результатом, отметив, что „мы - команда, которой еще нужно расти“, сообщает пресс-служба УЕФА.
Автор одного из голов в ворота поляков Марко Арнаутович похвалил свою сборную: „Мы действительно хорошая команда и доказали это сегодня“. Австрия проиграла Нидерландам последние семь матчей, включая товарищеские, и не одержала ни одной победы на официальном уровне со времен квалификации чемпионата мира в 1984 году. Во вторник она получит прекрасную возможность положить конец этой серии.
Ориентировочные составы
Нидерланды: Вербрюгген; Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке; Рейндерс, Симонс, Схаутен; Фримпонг, Депай, Гакпо
„Висят“ на карточке: Схаутен, Веерман
Австрия: Пентц; Пош, Дансо, Линхарт, Мвене; Зайвальд, Лаймер; Виммер, Баумгартнер, Забитцер; Грегорич
„Висят“ на карточке: Арнаутович, Баумгартнер, Дансо, Лаймер, Мвене, Виммер, Вебер
Мнение экспертов
Корреспондент по сборной Нидерландов Дерек Брукман
Нидерланды подходят к матчу с Австрией в качестве лидеров группы - то есть в прекрасном настроении. Подопечные Ральфа Рангника будут сложными соперниками и в настоящее время идут на такой же серии из семи побед и одной ничьей в последних девяти матчах. Но в очных противостояниях у „оранжевых“ большое преимущество - семь побед подряд в последних встречах с австрийцами. Так что команда Кумана полна уверенности, что наберет хотя бы одно очко, необходимое для финиша на одном из первых двух мест в группе.
Корреспондент по сборной Австрии Джеймс Торогуд
Многие считают Австрию темной лошадкой на этом турнире. Ей пришлось бороться с растущими ожиданиями в одной из самых сложных групп на ЕВРО-2024. Рангник вселил в своих игроков веру в то, что они могут составить конкуренцию лучшим командам Европы. И должен сказать, что эта уверенность заразна. Болельщики сборной Австрии, которые раньше сомневались в ее перспективах в группе D, теперь говорят о необходимости избежать потенциально опасного третьего места.
Цитаты
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман: „Мы знаем, что это будет тяжелый матч. Нельзя недооценивать Австрию. Особенно в плане того, как она оказывает прессинг, так что надо быть предельно собранными при владении мячом. Надо будет умело им распоряжаться, и знать, когда выйти из-под прессинга за счет длинной передачи“.
Франция – Польша - 19.00. Дортмунд
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник: „Такое ощущение, что голландцы продолжают играть так, как играли во времена Кройфа - вертикально и широко. В завтрашнем матче важную роль сыграют подборы и отскоки. Я бы предпочел первое место, но нам надо побеждать и надеяться, что Франция проиграет, что маловероятно. Чтобы занять второе место, нам просто нужно победить. Мы хотим сделать свою работу, а уже потом будем смотреть, как сыграют другие команды“.
Франция не проиграла ни одного из восьми матчей групповой стадии ЕВРО при Дидье Дешаме в качестве тренера (+4=4), а в Германии не пропустила пока еще ни одного гола. Одним из лидеров команды остается Н’Голо Канте, который, не потерпел на крупных международных турнирах еще ни одного поражения в основное время. Его беспроигрышная серия из 17 матчей (+12=5) - рекорд среди игроков европейских сборных. „Будущее смотрится оптимистичным“, - заявил 33-летний полузащитник.
Польша не выиграла ни одного из последних восьми матчей против „трехцветных“ (=4-4), а последняя победа над ними была одержана в поединке за бронзу ЧМ-1982.
Ориентировочные составы
Франция: Меньян; Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес; Дембеле, Канте, Чуамени, Рабьо; Гризманн, Тюрам
„Висят“ на карточке: Дембеле, Мбаппе
Польша: Скорупски; Беднарек, Давидович, Кивер; Франковски, Слиш, Романчук, Зелиньски, Залевски; Урбаньски, Левандовски
„Висят“ на карточке: Левандовски, Модер, Слиш, Щенсны
Мнение экспертов
Корреспондент по сборной Франции Алекс Клементсон
После нулевой ничьей с Нидерландами много говорилось о беспечности Франции у ворот соперника, но, судя по настроению в команде, для беспокойства нет повода. Да, состояние Килиана Мбаппе все еще под вопросом, но Дешам явно хочет доказать, что его команда способна обыгрывать менее именитых соперников и без своей главной звезды. Оборона надежна, а к ней вскоре может добавиться мощная атака. Когда это случится, остановить Францию будет безумно сложно.
Корреспондент по сборной Польши Петр Козьминьски
Польше нечего терять. Скорее всего, Михал Пробеж пойдет на кадровые и стилистические изменения и постарается сыграть в более атакующий футбол, нежели против Нидерландов в первом туре. Это будет также особый вечер для Роберта Левандовски, который вернется на дортмунсдкую арену, где играл в составе „Боруссии“ в течение четырех сезонов.
Цитаты
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам: „В нападении у нас все здорово. У нас было много хорошего, и надо учитывать класс соперников, с которыми мы играли [Австрия и Нидерланды]. Но очевидно, что для побед нужно забивать. Будем стремиться к этому и надеяться, что прибавим в данном контексте к следующей игре, чтобы осуществить нашу задачу - выход в следующий раунд“.
Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж: „Сыграем против Франции сильнейшим составом. Этот матч будет полезен в рамках подготовки к осенней Лиге наций УЕФА. Конечно, мы разочарованы, что выбыли, но я не собираюсь менять свою стратегию. Я приступил к работе девять месяцев назад. Мы уже кое-что изменили, но нам нужно еще больше времени. Считаю, у нас есть прочная база, и мы можем продолжить развитие. Большое спасибо всем нашим болельщикам, которые оказали нам здесь удивительную поддержку“.
Группа С. Перед последним туром
1. Англия 2 1-1-0 2-1 4
2. Дания 2 0-2-0 2-2 2
3. Словения 2 0-2-0 2-2 2
4. Сербия 2 0-1-1 1-2 1
Что нужно командам
Англия: достаточно собственной победы – так точно выйдут с первого места. Ничья гарантирует второе. При собственной ничьей и непобеда Дании – первое место. Ничья англичан и победа Дании – первое место будет зависеть от разницы мячей.
Поражение при победе Сербии – второе место за счет преимущества над сербами по личным встречам. В любом случае англичане не упадут ниже третьего, а при четырех очках это почти гарантия выхода по рейтингу третьих мест.
Дания: победа выведет в плей-офф. При поражении англичан выиграют группу, при их победе станут вторыми, при английской ничьей будет важна разница мячей.
Ничья и поражение Словении – второе место. Две ничьих – второе место будет зависеть от разницы мячей и других дополнительных показателей. По итогам тура датчане выше словенцев, хотя у них идентичные основные показатели. В деле даже не дисциплинарные очки, а рейтинг квалификации. В этом случае удобно: команды были в одной группе, датчане финишировали первыми, поэтому они выше.
Ничья и победа Словении – третье место с надеждой, что трех очков хватит для прохода. Поражение – максимум третье место, если Словения тоже проиграет, но двух очков с большой вероятностью не хватит для прохода.
Словения: победа выведет в плей-офф. Ничьей может хватить только при ничьей в параллельном матче – нужно будет считать все дополнительные показатели. Поражение – вылет.
Сербия: победа при победе/ничьей Англии – выход в плей-офф. Победа при поражении англичан – третье место, но с хорошими шансами пройти как одна из лучших четырех команд с третьих мест. Ничья или поражение – вылет.
25 июня, вторник
Дания – Сербия - 22.00, Мюнхен
Для Дании и Сербии ситуация довольно проста: обеим нужно побеждать. Команда Каспера Юльманна в обоих матчах сыграла вничью со счетом 1:1. У подопечных Драгана Стойковича всего одно очко: сначала сербы уступили Англии 0:1, а затем сыграли вничью со Словенией 1:1 благодаря голу Луки Йовича в добавленное время.
Ранее соперники встречались 10 раз, и каждая команда одержала по пять побед. Однако в недавнее время преимущество на стороне датчан, которые выиграли четыре последние встречи. Многие игроки нынешней сборной помнят товарищеский матч в Копенгагене в марте 2020 года, в котором хозяева одержали победу со счетом 3:0. Голы забили Йоаким Меле, Йеспер Линнстрем и Кристиан Эриксен. На стороне Дании также позитивный опыт выступления на прошлом ЕВРО, но, как показал матч против Словении, Сербия никогда не сдается.
Ориентировочные составы
Дания: Шмейхель; Андерсен, Кристенсен, Вестергор; Кристиансен, Юльманн, Эриксен, Хейбьерг, Меле; Хейлунн, Винн
„Висят“ на карточке: Юльманн, Нергор, Меле, Вестергор
Сербия: Райкович; Велькович, Миленкович, Павлович; А. Живкович, Илич, Лукич, Младенович; Тадич, Самарджич; Митрович
„Висят“ на карточке: Гачинович, Гудель, Йович, Лукич, Младенович, Тадич
Мнение экспертов
Корреспондент по сборной Дании Стуре Санде
На кону - путевка в 1/8 финала. Победа обеспечит Дании выход из группы, и это единственное, в чем они могут быть уверены. В случае ничьей или поражения судьба датчан окажется в чужих руках. Юльманн не собирается играть по этим гипотетическим сценариям - его команда приехала в Мюнхен побеждать.
Корреспондент по сборной Сербии Александра Стойкович
Для Сербии, которая переломила ход матча против Словении, сравняв счет в добавленное время, наступил решающий момент. Давление велико, но нынешнее поколение игроков под руководством главного тренера Стойковича показало, что они могут побеждать в стрессовой ситуации и привыкли быть аутсайдерами. Стартовый состав пока неизвестен, и сборной Сербии еще предстоит найти идеальное сочетание. Эта игра могла бы стать отличным поводом для этого.
Цитаты
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн: „Это абсолютно равный матч - 50 на 50. Сербия временами показывает очень хорошую игру, и наша задача - минимизировать количество таких моментов. Она хороша в навесах и стандартных положениях. Также команда чрезвычайно физически мощная в нападении. Мы должны свести к минимуму ее возможности совершать прострелы и зарабатывать штрафные. Как и в матче с Англией, нам необходимо стремиться владеть мячом, чтобы нейтрализовать сильные стороны соперника“.
Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович: „Дания - по-настоящему сильная команда. В ее составе отличные игроки. Датчане не выиграли, но и не проиграли в двух матчах. Это означает, что это организованная команда, которая многим жертвует на поле. Это будет очень тяжело, но теперь пришло время изменить [нашу статистику во встречах с ней]. Сделаем все возможное, чтобы хорошо сыграть“.
Англия – Словения - 22.00, Кельн
После непростой победы над Сербией в первом матче Англия показала не слишком убедительную игру против Дании. Возможно, ей даже повезло уехать из Франкфурта с ничьей. Тем не менее, команда Гарета Саутгейта по-прежнему сохраняет сильные позиции для выхода в 1/8 финала, а вратарь Джордан Пикфорд призывает всех к спокойствию. „Мы могли бы сыграть лучше [против Дании], но мы по-прежнему лидируем в группе и все по-прежнему в наших руках. Так что нет никакого беспокойства и паники“, - сказал он для EURO2024.com.
Однако „трех львов“ ждет тяжелое испытание против Словении, которая не проиграла в последних восьми матчах, включая товарищеские, и на данный момент идет без поражений и на ЕВРО - после ничьих с Данией и Сербией.
Победы во втором туре Словения лишилась лишь на 95-й минуте, пропустив после удара Луки Йовича. Тренер словенцев Матьяж Кек выразил уверенность в своей команде перед встречей с Англией. „Они явные фавориты, но такими же были датчане и сербы“, - подчеркнул он.
Ориентировочные составы
Англия: Пикфорд; Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер; Александер-Арнолд, Райс; Сака, Беллингем, Фоден; Кейн
„Висят“ на карточке: Галлахер
Словения: Облак; Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа; Стоянович, Элшник, Черин, Хорват; Шпорар, Шешко
„Висят“ на карточке: Целар, Янжа, Стоянович, Випотник
Мнение экспертов
Корреспондент по сборной Англии Джо Терри
После двух матчей, в которых полузащита сборной Англии проявила себя не лучшим образом, Гарет Саутгейт может внести коррективы на решающий третий тур. С учетом его комментариев о том, что Англии не хватает такого игрока, как Кэлвин Филлипс, то есть универсального „опорника“, я не удивлюсь, если он перейдет на схему 4-3-3, а Конор Галлахер попытается сыграть роль Джордана Хендерсона. Это в свою очередь разгрузит Деклана Райса и Джуда Беллингема, позволяя им действовать в качестве классических „восьмерок“.
Корреспондент по сборной Словении Грега Север
После ничьей с Сербией, которая сравняла счет в своей последней атаке, Словения все еще борется за место в плей-офф. Однако на пути один из фаворитов турнира - Англия. В этой версии сценария „Давид против Голиафа“ подопечным Кека снова придется полагаться на командный дух, неустанную черновую работу, концентрацию и дисциплину. Ключевой момент - выдержать ожидаемый начальный штурм англичан в надежде, что Беньямин Шешко затем сделает все необходимое в атаке. Ян Облак, Тими Элшник и Адам Черин, как сообщается, получили микротравмы, но должны успеть восстановиться к матчу.
Цитаты
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт: „Конечно, мы рассчитывали на большее, но нам не удалось сыграть так, как мы этого хотели. Пока мы недостаточно хорошо играем с мячом, надо выходить на другой уровень. Мы должны лучше оказывать давление на соперников. Лучше, чем в первых двух матчах. Пока мы движемся не так, как хотелось бы“.
Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек: „При всем уважении к Англии, которая является выдающейся командой, наша судьба все еще в наших руках. Этот матч станет самым большим испытанием для нынешнего поколения наших игроков. Но я уверен, что оно не будет последним. Мы успокоили нервы после Сербии, проанализировали положительные и отрицательные моменты того матча. Мы готовы“.