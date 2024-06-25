Сегодня станут известны участники плей-офф ЕВРО в группах С и D

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж: „Сыграем против Франции сильнейшим составом. Этот матч будет полезен в рамках подготовки к осенней Лиге наций УЕФА. Конечно, мы разочарованы, что выбыли, но я не собираюсь менять свою стратегию. Я приступил к работе девять месяцев назад. Мы уже кое-что изменили, но нам нужно еще больше времени. Считаю, у нас есть прочная база, и мы можем продолжить развитие. Большое спасибо всем нашим болельщикам, которые оказали нам здесь удивительную поддержку“.