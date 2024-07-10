Сегодня на ЕВРО пройдет второй полуфинал - Нидерланды против Англии

В активе англичан на нынешнем турнире - лишь одна победа в основное время, в стартовом туре над Сербией. В 1/8 финала команда в дополнительное время превзошла Словакию, а в 1/4 финала в серии пенальти была точнее Швейцарии.

Во второй раз за пять лет два европейских гранда встречаются в полуфинале. В прошлый раз это было в Лиге наций в 2019 году, когда Нидерланды одержали победу со счетом 3:1 после дополнительного времени. Не станет сюрпризом, если судьба поединка снова не будет решена за положенные 90 минут: пять из последних восьми матчей между этими командами закончились вничью по итогам основного времени, сообщает пресс-служба УЕФА.