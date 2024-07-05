Сегодня на ЕВРО пройдут первые четвертьфиналы: Германия - Испания и Франция - Португалия

Не в пользу Испании тот факт, что Испания никогда в своей истории не обыгрывала хозяев чемпионатов Европы. На ЧЕ-80 в Италии в первом туре испанцы против „Скуадры Адзурры“ поделили очки (0:0), на ЧЕ-84 в Париже - поражение в финале от французов (0:2). На ЧЕ-88 - 0:2 от немцев во втором туре и лишь третье место в группе. На ЧЕ-96 в четвертьфинале на лондонском „Уэмбли“ - вылет по пенальти от Англии. На ЕВРО-2004 в Португалии - 0:1 от хозяев в третьем туре и третья строка в группе. В целом - пять игр против хозяев на ЕВРО – ноль голов. „Черная серия“ длится у Испании уже 44 года.