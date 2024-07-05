Сегодня на ЕВРО пройдут первые четвертьфиналы: Германия - Испания и Франция - Португалия

5 июля, пятница
1/4 финала
Путь в 1/4 финала
Испания
Групповой этап - 3:0 против Хорватии (Мората 29, Фабиан Руис 32, Карвазаль 45+2), 1:0 против Италии (Калафьори автогол 55), 1:0 против Албании (Ферран Торрес 13), 1/8 финала - 4:1 против Грузии (Родри 39, Фабиан Руис 51, Уильямс 75, Ольмо 83; ле Норман автогол 18)
Групповой этап - 5:1 против Шотландии (Вирц 10, Мусиала 19, Хаверц 45+1 пен., Фюллькруг 68, Джан 90+3; Рюдигер автогол 87), 2:0 против Венгрии (Мусиала 22, Гюндоган 67), 1:1 против Швейцарии (Фюллькруг 90+2; Ндой 28), 1/8 финала - 2:0 против Дании (Хаверц 53 пен., Мусиала 68)
В этом четвертьфинале встречаются лучшие команды турнира по всем показателям, сообщает пресс-служба УЕФА. Сборные Германии и Испании, становившиеся сильнейшими на континенте по три раза, лидируют по числу забитых мячей в 2024 году, по количеству нанесенных ударов на этом турнире, а также по проценту точных передач. За весь турнир соперники пропустили всего три мяча на двоих. При этом команды демонстрировали увлекательный футбол, умело пользуясь сочетанием талантливой молодежи и именитых ветеранов.
„Это будет матч равных соперников, - сказал полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган. - На данный момент наши команды показывают лучшую игру на этом турнире. Все сведется к тому, кто лучше и увереннее сыграет без мяча. Встреча Гюндогана с бывшим и нынешним одноклубниками Родри и Ямалем только подогревает интерес к этой встрече.
Факты из истории
Сборная Испании - единственная, кто на этом ЕВРО выиграл все матчи (3 - на групповом этапе, а также в 1/8 финала). Беспроигрышная серия „фурии“ в финальных турнирах ЕВРО составляет уже 10 матчей (на ЕВРО-2020 единственное поражение пришлось на полуфинал - по пенальти против Италии). В последний раз в основное время испанцы на ЧЕ было в 2016-м (0:2 от Италии в 1/8 финала).
Победная серия Испании сейчас составляет 6 матчей, беспроигрышная серия у Германии - 8 игр. Немцы в последний раз проигрывали в ноябре прошлого года (0:2 от Австрии в товарищеской встрече), испанцы - в марте этого года (0:1 против Колумбии).
Германия брала золото ЧЕ в 1972-м, 1980-м и 1996-м, а доходила до полуфинала - в 2016-м, когда после побед над Словакией (3:0) и Италией (2:1), в полуфинале не справилась с Францией (0:2). Испания становилась триумфатором ЕВРО в 1964-м, 2008-м и 2016-м.
На предыдущем ЕВРО испанцы в плей-офф прошли Хорватию (5:32 доп.вр.) и Швейцарию (2:1 - пен), но в полуфинале сами уступили по пенальти будущему чемпиону Италии (1:2). Тогда как немцы три года назад оступились еще на стадии 1/8 финала (0:2 от Англии).
В XXI веке команды встречались 8 раз - 4 раза побеждала Испания, одина раз Германия, еще 4 матча завершались вничью. Последний успех Бундестим состоялся в 2014-м (1:0 в товарищеской игре), испанцев - в 2020-м в Лиге Наций (6:0).
В последний раз соперники играли между собой на чемпионате мира в Катаре в ноябре 2022-го. Во втором туре предварительного этапа была ничья (1:1). В итоге испанцы вышли из группы, а немцы не попали в плей-офф.
В финальных турнирах ЕВРО ранее соперничали трижды. В 1984-м на групповом этапе сильнее были испанцы (1:0), в 1988-м - немцы (2:0). На домашнем ЧЕ-88 немцы, к слову, дошли до полуфинала, а испанцы стали в группе третьими. В 2008-м команды бились в полуфинале, и сильнее оказалась Испания (1:0), которая позже стала чемпионом.
Не в пользу Испании тот факт, что Испания никогда в своей истории не обыгрывала хозяев чемпионатов Европы. На ЧЕ-80 в Италии в первом туре испанцы против „Скуадры Адзурры“ поделили очки (0:0), на ЧЕ-84 в Париже - поражение в финале от французов (0:2). На ЧЕ-88 - 0:2 от немцев во втором туре и лишь третье место в группе. На ЧЕ-96 в четвертьфинале на лондонском „Уэмбли“ - вылет по пенальти от Англии. На ЕВРО-2004 в Португалии - 0:1 от хозяев в третьем туре и третья строка в группе. В целом - пять игр против хозяев на ЕВРО – ноль голов. „Черная серия“ длится у Испании уже 44 года.
Ориентировочные составы
Испания: Симон; Карвахаль, ле Норман, Ляпорт, Кукурелья; Руис, Родри, Педри; Ямаль, Мората, Уильямс
„Висят“ на карточке: Вивиан, Карвахаль, ле Норман, Мората
Германия: Нойер; Киммих, Рюдигер, Та, Раум; Андрих, Кроос; Мусиала, Гюндоган, Вирц; Хаверц
„Висят“ на карточке: Андрих, Миттельштедт, Рюдигер
Когда „сгорают“ желтые карточки?
В финальном турнире предупреждения, не приведшие к дисквалификации, обнуляются после четвертьфинала и не переносятся на полуфинал.
Мнения экспертов
Корреспондент по сборной Испании Грэм Хантер
Битва титанов. Пожалуй, две лучшие команды этого турнира. Матч, который нельзя пропустить. Почему „ла роха“ способна обыграть хозяев и продолжить погоню за своим четвертым титулом? Потому что команда отлично планирует свою игру и уверена в себе. В ней много классных и талантливых игроков, которые серьезно подходят к делу. А главное - испанцы принимают блестящие решения на поле.
Корреспондент по сборной Германии Филип Ребер
Мусиала и Вирц против Ямаля и Уильямса. Ранний финал. Битва королей владения. Этот четвертьфинал предлагает много интересного. Сборная Германии сможет пройти дальше, если сыграет с прежней интенсивностью и добавит в эффективности по сравнению с предыдущими матчами. Но шансы команд абсолютно равны.
Цитаты
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте: „Сборная Германии - фантастическая команда, за которую играют одни из лучших футболистов планеты. Это команда с высокой организацией игры и дисциплиной. Но немцам предстоит встретиться со схожим соперником - очень целеустремленным, прекрасно организованным, неуступчивым и рвущимся к успеху. Знаю, что в футболе это уже стало клише, но результат завтрашнего матча решат мелочи“.
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн: „Всегда есть куда расти. Я был очень доволен первыми 20 минутами [против Дании], но мы не должны форсировать игру, надо сохранять терпение и спокойно играть с мячом. Если продолжим делать то, что мы делали в первые 20 минут, нас будет трудно победить“.
Португалия - Франция - 22.00. Гамбург
Путь в 1/4 финала
Португалия
Групповой этап - 2:1 против Чехии (Гранач автогол 69, Франсишку Консейсау 90+2; Провод 62), 3:0 против Турции (Бернарду Силва 21, Самет Акайдын автогол 28, Бруну Фернандеш 56), 0:2 против Грузии (Кварацхелия 2, Микаутадзе 57 пен), 1/8 финала - 0:0, по пенальти 3:0 против Словении
Франция
Групповой этап - 1:0 против Австрии (Вебер автогол 38), 0:0 против Нидерландов, 1:1 против Польши (Мбаппе 56 пен.; Левандовски 79 пен.), 1/8 финала - 1:0 против Бельгии (Вертонген автогол 85)
Ни Португалия, ни Франция до сих пор не проявили себя на ЕВРО-2024 как следует, но предстоящий матч дает обеим командам шанс подтвердить свои амбиции. На поле будет немало звездных футболистов, но основное внимание к себе привлекут Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе. Очень вероятно, что в этой игре ключевой станет игра обороны.
Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта стал героем встречи со Словенией, сделав три сейва в серии пенальти. Сборная Франции тем временем разу не пропустила за четыре встречи, а особенно впечатлили своей игрой Жюль Кунде и Вильям Салиба.
Факты из истории
Сборная Франции брала золото чемпионатов Европы дважды - в 1984-м (2:0 над Испанией в финале) и в 2000-м (в финале - 2:1 над Италией в дополнительное время).
Сборная Португалии добиралась до золота в 2016-м, причем в финале в Париже одолела хозяев - 1:0. Автором золотого гола на 116-й минуте стал Эдер, а лидер португальцев Криштиану Роналду из-за травмы был заменен на 25-й минуте.
Текущая беспроигрышная серия французов составляет 7 игр (последнее поражение - в марте от немцев в товарищеской встрече со счетом 0:2). Кстати, на ЕВРО „трехцветные“ не проигрывают в основное время 12 лет! Серия началась в 2016-м (за турнир - ни одного поражения в основное время в 7 матчах), продолжилась в 2021-м (в 1/8 финала проиграли Швейцарии только по пенальти) и теперь - в 2024-м (4 матча). В последний раз французы проигрывали в основное время - на ЕВРО-2012 (0:2 - в четвертьфинале от Испании).
Предыдущий ЕВРО сложился до команд не слишком удачно: они ехали на турнир в статусе фаворитов, но вылетели еще в 1/8 финала. Французы по пенальти не прошли Швейцарию, а португальцы в ранге действующего чемпиона уступили Бельгии (0:1).
Между собой встречались на ЕВРО 4 раза. В 1984-м в полуфинале Франция в Марселе вырвала победу в дополнительное время со счетом 3:2 (победный гол на 119-й минуте забил Мишель Платини). В 2000-м соперники снова сошлись в 1/2 финала, и вновь „трехцветные“ были удачливее в дополнительное время (2:1) с голом Зинедина Зидана на 117-й минуте.
В финале ЕВРО-2016, как сообщалось выше, Португалия в дополнительное время победила со счетом 1:0. А на ЕВРО-2020 команды встретились в третьем туре и поделили очки - 2:2. Дублями обменялись Роналду (оба гола -с пенальти) и Карим Бензема (один гол с пенальти). С тех пор, у Роналду в финальных стадиях ЕВРО: 5 игр - 0 голов (личный антирекорд).
Ориентировочные составы
Португалия: Кошта; Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш; Бруну Фернандеш, Пальинья, Витинья; Жота, Роналду, Бернарду Силва
„Висят“ на карточке: Жоау Канселу, Роналду, Франсишку Консейсау, Жоау Пальинья, Педру Нету, Рубен Невеш
Франция: Меньян; Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес; Канте, Чуамени, Гризманн; Дембеле, Тюрам, Мбаппе
Дисквалифицирован: Рабьо
„Висят“ на карточке: Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Чуамени
Когда „сгорают“ желтые карточки?
В финальном турнире предупреждения, не приведшие к дисквалификации, обнуляются после четвертьфинала и не переносятся на полуфинал.
Мнения экспертов
Корреспондент по сборной Португалии Карлуш Машаду
После нервного и напряженного матча против Словении команде Роберто Мартинеса предстоит непростое испытание французами. Португальцам придется перестраиваться, ведь в четвертьфинале им впервые на этом ЕВРО предстоит защищаться в течение длительного времени. Вероятно, в атаке у сборной Португалии будет меньше шансов, чем в предыдущих матчах, поэтому команда должна показать хорошую реализацию. Собственно, именно так португальцы и играли в предыдущих противостояниях с „трехцветными“.
Корреспондент по сборной Франции Алекс Клементсон
Этот матч многие сочтут достойным финала. Успех, которого добилась сборная Франции на последних крупных турнирах, по-настоящему впечатляет, но на этом ЕВРО команда выглядит уязвимой. После матча с Бельгией все снова заговорили про расточительность французов в нападении. Команде Дидье Дешама надо срочно налаживать реализацию, если она намерена пройти Португалию.
Цитаты
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес: „Мы готовы к Франции и полностью сосредоточены на этом матче. Французы сильны, но могут оставлять свободное пространство между линиями. Они способны доставить проблемы, но я надеюсь, что мы создадим больше голевых моментов. На этой стадии на первый план выходят новые детали. Теперь победителя могут определить пенальти. Важны моменты, которые будут создаваться за счет индивидуального мастерства“.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам: „Мы не обделены талантом и классом, но это можно сказать про многие команды. На самом высоком уровне необходимо играть солидно и усердно работать всем вместе. Все прогрессируют, и у всех этих матчей есть общий знаменатель: спортивная интенсивность всегда на самом высоком уровне“.