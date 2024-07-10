Сегодня на ЕВРО пройдет второй полуфинал - Нидерланды против Англии

1/2 финала
Нидерланды - Англия - 22.00 (время - латвийское)
10 июля. Дортмунд.
Путь к полуфиналу
Групповой этап - 2:1 с Польшей (Гакпо 29, Вегхорст 83; Букса 16), 0:0 с Францией, 2:3 с Австрией (Гакпо 47, Депай 75; Мален 6 а/г, Шмид 59, Забитцер 80), 1/8 финала - 3:0 с Румынией (Гакпо 20, Мален 83, 90+3), 1/4 финала - 2:1 с Турцией (де Врей 70, Мюлдюр 76 а/г; Акайдын 35)
Англия
Групповой этап - 1:0 с Сербией (Беллингем 13), 1:1 с Данией (Кейн 18; Юльманн 34), 0:0 со Словенией, 1/8 финала - 2:1, доп. вр. со Словакией (Беллингем 90+5, Кейн 91; Шранц 25), 1/4 финала - 1:1, пен. 5:3 со Швейцарией (Сака 80; Эмболо 75)
На чемпионатах Европы команды ранее соперничали дважды, оба раза - на групповом этапе. В 1988-м в Германии голландцы победили 3:1, в 1996-м в Англии хозяева добились разгрома (4:1).
В финальных турнирах на чемпионатах мира встречались один раз - в 1990-м в Италии в группе поделили очки (0:0).
„Оранжевые“ вышли из группы лишь с третьего места, зато в плей-офф обе победы добыли в основное время - разгромили румын (3:0) и переиграли турков (2:1).
В активе англичан на нынешнем турнире - лишь одна победа в основное время, в стартовом туре над Сербией. В 1/8 финала команда в дополнительное время превзошла Словакию, а в 1/4 финала в серии пенальти была точнее Швейцарии.
Во второй раз за пять лет два европейских гранда встречаются в полуфинале. В прошлый раз это было в Лиге наций в 2019 году, когда Нидерланды одержали победу со счетом 3:1 после дополнительного времени. Не станет сюрпризом, если судьба поединка снова не будет решена за положенные 90 минут: пять из последних восьми матчей между этими командами закончились вничью по итогам основного времени, сообщает пресс-служба УЕФА.
„Это будет прекрасный вечер с матчем между двумя великими футбольными нациями, исторический вечер“, - предвкушает тренер голландцев Рональд Куман, который вывел сборную в ее первый с 2004 года полуфинал ЕВРО. Англия, с другой стороны, добралась до этой стадии на втором чемпионате Европы подряд.
„Если мы продолжим демонстрировать те же дух и сплоченность, то я уверен, что мы сможем дойти до самого конца и выиграть трофей“, - заявил защитник англичан Эзри Конса. Что ж, это противостояние обещает борьбу до самого конца.
Ориентировочные составы
Нидерланды: Вербрюгген; Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке; Схаутен, Симонс, Рейндерс; Мален, Депай, Гакпо
Англия: Пикфорд; Уокер, Стоунз, Гехи; Сака, Мейну, Райс, Шоу; Фоден, Беллингем; Кейн
Мнения экспертов
Корреспондент по сборной Нидерландов Дерек Брукман
Сборная Нидерландов, обыграв Турцию 2:1 в четвертьфинале, продемонстрировала, что для достижения результата не всегда нужно играть мягко и с акцентом на владение мячом. После невыразительного первого тайма Рональд Куман изменил тактику, выпустив на поле Ваута Вегхорста, в результате чего игра оранжевых стала более прямолинейной. А затем, когда турки отчаянно пытались спасти матч, мы увидели дух, решимость, наращивание темпа и решительно действующую оборону. Это также стало свидетельством глубины состава.
Корреспондент по сборной Англии Джо Терри
Выход Англии в полуфинал можно объяснить железным желанием не уступать, оборонительной расстановкой, которую крайне сложно сломать, и способностью влиять на ход игры в самые ответственные моменты. Гарет Саутгейт также заметил признаки роста качества игры. Его команде, несомненно, придется вновь повысить свой уровень во встрече с Нидерландами - соперником, который в свои лучшие дни играет с такой энергией и интенсивностью, с которой англичане на ЕВРО-2024 еще не сталкивались.
Цитаты
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман: „Для всего народа это нечто особенное. У нас маленькая страна, и мы в полуфинале с Англией, Францией и Испанией. Мы по-настоящему этим гордимся. Нам пришлось помучиться, но завоевать возможность сыграть в полуфинале - это большой успех“.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт: „Мы хотим выиграть этот ЕВРО. Теперь это наша цель. Мы хорошо сыграли в четвертьфинале. Хорошо сыграли против очень крепкой команды. В таких матчах необходимо солидно играть в обороне. Мы распоряжались мячом гораздо лучше, чем в предыдущих матчах турнира“.
Факты о сборной Нидерландов
Тренер: Рональд Куман
Рональд Куман, который возглавляет сборную во второй раз, выигрывал ЕВРО в качестве игрока в 1988-м и навсегда войдет в историю на родине, если повторит это достижение в качестве тренера. При этом начинал он не лучшим образом. В трех из четырех первых матчей под руководством Кумана оранжевые уступили (против Франции, Хорватии и Италии). Но в квалификации они в итоге выиграли все матчи, кроме поединков с Францией.
Ключевой игрок: Мемфис Депай
В последние несколько лет форвард „Атлетико“ перенес ряд травм, но когда он в хорошей физической форме, то является бесспорным лидером атаки. В активе Депая всего на четыре гола меньше, чем у лучшего бомбардира в истории сборной Робина ван Перси (50 мячей). Он забивает в среднем по мячу в двух матчах за сборную и отдает много голевых передач.
На кого обратить внимание: Хави Симонс
Полузащитник „Лейпцига“ не отметился ни голом, ни голевым пасом в своих первых 13 матчах за оранжевых, но с тех пор он очень изменился. После забитого гола в ворота сборной Исландии в товарищеском матче перед турниром он становился все сильнее и уже на ЕВРО отметился голевыми передачами в матчах против Австрии и Румынии. Креативность, видение игры и умение Симонса находить пространство между линиями имеют по-настоящему жизненно важное значение для атаки сборной Нидерландов.
Знаете ли вы?
Свой первый гол головой голландцы забили на крупных турнирах только в 1988 году - Виллем Кифт поразил ворота ирландцев на чемпионате Европы. Тогда в ФРГ оранжевые забили восемь мячей, и тот гол был единственным, когда ко взятию ворот не был причастен Марко ван Бастен.
Факты о сборной Англии
Тренер: Гарет Саутгейт
После финала ЕВРО, а также четвертьфинала и полуфинала чемпионатов мира Саутгейт постарается превзойти прошлые достижения на своем четвертом крупном турнире. Бывший центральный защитник „трех львов“, который чрезвычайно популярен среди игроков, пытается максимально использовать огромное количество талантов, имеющихся в его распоряжении.
Ключевой игрок: Гарри Кейн
У Англии есть множество вариантов игры в атаке, но без капитана представить эту команду тяжело. Лучший бомбардир в истории сборной хорошо провел первый сезон в „Баварии“ и забил два гола на этом ЕВРО. Обладая невероятным голевым чутьем, уникальным видением поля и умением развивать комбинации из глубины, Кейн способен стать головной болью для любой обороны.
На кого обратить внимание: Коул Палмер
Атакующий полузащитник стал лучшим игроком „Челси“ в сезоне 2023/24, регулярно забивая сам и создавая моменты для партнеров. За невозмутимость и хладнокровие в обращении с мячом он получил прозвище „Холодный Палмер“. Складывается ощущение, что полузащитника действительно невозможно смутить, что было видно, когда он реализовал первый 11-метровый сборной Англии в серии послематчевых пенальти в матче против Швейцарии. Он может взять решить судьбу полуфинала как в стартовом составе, так и выйдя на замену.
Знаете ли вы?
Англия выиграла свою группу на обоих ЕВРО под руководством Саутгейта. Это столько же раз, сколько на предыдущих восьми турнирах.