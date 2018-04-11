Сегодня на ЕВРО: Германия и Швейцария разыграют первое место, Венгрия и Шотландия - третье

Швейцария имеет все шансы выйти в плей-офф ЕВРО в третий раз подряд, имея в своем активе победу над Венгрией (3:0) и ничью с Шотландией (1:1). Немногие команды были бы рады встретиться с хозяевами турнира в их нынешней форме, но швейцарцы не проигрывали в последних трех встречах со своими соседями, забив девять мячей. Кроме того, сборная Швейцарии проиграла только один из последних 12 матчей на ЕВРО, выиграв четыре и сыграв вничью семь раз. Если команда Мурата Якина не уступит во Франкфурте, то выйдет в 1/8 финала.