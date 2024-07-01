Сегодня на ЕВРО-2024: забьет ли Роналду словенцам, а Мбаппе - бельгийцам?

1 июля, понедельник
1/8 финала
Франция - Бельгия - 19.00 (время - латвийское). Дюссельдорф
Пока ни одной из команд не удалось раскрыться на этом турнире, но вряд ли нынешняя форма будет иметь большое значение, когда эти соседние страны возобновят свое соперничество, которое длится уже 120 лет. „Красные дьяволы“ превосходят французов по личным встречам (+30=19-26), зато „трехцветные“ выиграли полуфинал ЧМ-2018 (1:0) и полуфинал Лиги наций (3:2) в 2021 году.
В финальных стадиях чемпионатов Европы соперники встречались всего один раз. В 1984-м во Франции хозяева ЧЕ разгромили бельгийцев со счетом 5:0.
Бельгийцы, пробившиеся в плей-офф со второго места в группе Е, полны решимости поквитаться за последние неудачи. „Мы не боимся, - сказал защитник „красных дьяволов“ Ваут Фас. - Мы можем доставить проблемы кому угодно“.
Команда Дидье Дешама тоже настроена решительно. „Хорошо, что они нас не боятся. Так лучше для них, - парировал центральный защитник сборной Франции Уильям Салиба. - Мы сделаем все возможное, чтобы победить. Я уверен, что им будет не весело играть с нами“.
Ориентировочные составы
Франция: Меньян; Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес; Канте, Чуамени, Рабьо, Гризманн; Мбаппе, Тюрам
„Висят“ на карточке: Дембеле, Мбаппе, Рабьо
Бельгия: Кастеелс; Кастань, Фас, Вертонген, Теате; Тилеманс, Онана, де Брейне; Докю, Лукаку, Люкбакио
„Висят“ на карточке: Фас, Мангаля, Тилеманс
Мнения экспертов
Корреспондент по сборной Франции Алекс Клементсон
Французы, не показавшие яркую игру на групповом этапе, постараются громко заявить о себе в поединке, который станет повторением полуфинала ЧМ-2018. „Трехцветные“ надежно играют в обороне, но никак не могут забить. Дешам должен надеяться, что его команда вспомнит про голы в матче с бельгийцами и выйдет в четвертьфинал.
Корреспондент по сборной Бельгии Давид Д’Хондт
Тренер Доменико Тедеско продолжает верить в Ромелу Лукаку и наверняка выпустит его с первых минут против французов. В стартовый состав может вернуться Доди Люкбакио, не сыгравший против Украины из-за дисквалификации, а значит, нападающий „Арсенала“ Леандро Троссар начнет игру на скамейке. В защите у Бельгии не так много опций, но менять ничего и не надо, учитывая, что команда пропустила всего один гол.
Цитаты
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам: „Мы хорошо знаем друг друга, это будет важный матч для обеих команд. У них по-прежнему много классных игроков, особенно в атаке. У них были определенные трудности, раз они стали вторыми в своей группе, но потенциально это очень хорошая команда, которая способна пройти очень далеко“.
Главный тренер сборной Бельгии Доминико Тедеско: „Будем сражаться за победу. Мы прошли отбор на этот ЕВРО, чтобы войти в число лучших команд. Теперь нам предстоит встреча с топовым соперником. Ради таких матчей мы и приехали на этот турнир. В противном случае мы могли остаться дома. Ради таких матчей мы играем. Все возможно“.
Португалия - Словения - 22.00. Франкфурт
Португалия подходит к плей-офф не в лучшем настроении. Команда прервала победную серию из 12 матчей в квалификации и финальной части ЕВРО поражением от Грузии (0:2). Но, справедливости ради надо сказать, что португальцы обеспечили себе первое место в группе F еще до поединка с Грузией и в заключительном туре предоставили отдых ряду важных игроков.
К тому же португальцы считают, что матч с Грузией поможет усвоить важные уроки перед 1/8 финала. „Словенцы будут играть от обороны и постараются ловить нас на контратаках, - сказал защитник португальцев Данилу. - Матч с Грузией стал для нас хорошим примером. Против Словении мы должны сыграть совсем по-другому“.
Словения впервые вышла в плей-офф на крупном турнире. Подопечные Матьяжа Кека сыграли вничью в последних четырех матчах на ЕВРО с учетом самой свежей игры с англичанами, в которой словенцам удалось сохранить ворота на замке. „Мы попали в очень трудную группу, но у нас классная команда“, - сказал Кек.
Словения второй раз выступает на ЕВРО и пока не одержала ни одной победы: в 2000-м были две ничьи и поражение, сейчас - три ничьих.
Между собой команды играли всего один раз, ,причем было это недавно. В марте 2024-го в Любляне хозяева в товарищеской встрече обыграли португальцев со счетом 2:0 (Гнезда-Черин, Элшник).
Ориентировочные составы
Португалия: Диогу Кошта; Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш; Пальинья, Витинья, Бруну Фернандеш; Рафаэл Леау, Роналду, Бернарду Силва
„Висят“ на карточке: Роналду, Франсишку Консейсау, Пальинья, Педру Нету, Рубен Невеш
Словения: Облак; Карничник, Дркушич, Бийол, Балковец; Стоянович, Элшник, Гнезда-Черин, Млакар; Шпорар, Шешко
Дисквалифицирован: Янжа
„Висят“ на карточке: Бийол, Целар, Стоянович, Випотник
Мнения экспертов
Корреспондент по сборной Португалии Карлуш Машаду
Португалия отлично понимает, что окажется в центре внимания после шокирующего поражения от Грузии. Ожидается, что в матче со словенской командой, которая также любит защищаться низким блоком, тренер Роберто Мартинес вернется к победной формуле с игры против Турции. Безусловно, португальцы будут очень заинтересован в том, чтобы хорошо провести этот матч, ведь они наверняка хотят показать, что поражение Грузии было случайностью.
Корреспондент по сборной Словении Грега Север
Несколько месяцев назад Словения обыграла Португалию со счетом 2:0, но это был товарищеский матч, и португальцы предоставили отдых ряду ключевых игроков. Кек будет рад, что его команда не является фаворитом, и постарается спланировать очередную сенсацию с помощью своего хорошо проверенного подхода - максимальная концентрация, дисциплина, упорство и командная работа. Мечта Беньямина Шешко забить на ЕВРО еще не сбылась, но он будет готов использовать любые ошибки соперника, чтобы открыть счет своим голам на этом турнире.
Цитаты
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес: „Легких матчей нет. Грузия показала это. Мы побеждали не потому, что матчи были легкими. У нас был товарищеский матч со Словенией, но в воскресенье будет совсем другая игра. Словения играет как клубная команда: с явным акцентом на оборону и двумя важными игроками впереди. Мы должны хорошо подготовиться. Поражение от Грузии подготовит нашу команду лучше с психологической точки зрения“.
Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек: „Я знал, что ребята справятся. Были люди, которые сомневались в нас, но мы показали, чего стоим на поле. Надеюсь, больше ни у кого не осталось сомнений в том, что Словения заслуженно пробилась на этот ЕВРО. Мы показали качественную игру и заложили хорошую основу для будущего словенского футбола. Я очень этим горжусь“.