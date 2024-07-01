Сегодня на ЕВРО-2024: забьет ли Роналду словенцам, а Мбаппе - бельгийцам?

Тренер Доменико Тедеско продолжает верить в Ромелу Лукаку и наверняка выпустит его с первых минут против французов. В стартовый состав может вернуться Доди Люкбакио, не сыгравший против Украины из-за дисквалификации, а значит, нападающий „Арсенала“ Леандро Троссар начнет игру на скамейке. В защите у Бельгии не так много опций, но менять ничего и не надо, учитывая, что команда пропустила всего один гол.