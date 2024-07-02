Сегодня на ЕВРО-2024 определятся два последних четвертьфиналиста

2 июля, вторник
1/8 финала
Румыния - Нидерланды - 19.00, Мюнхен
Судья: Феликс Цвайер (Германия).
Румыния заняла первое место в группе E, главным образом, благодаря победе над Украиной со счетом 3:0 в Мюнхене в первом матче. Впоследствии они проиграли Бельгии (0:2), но удержались в лидерах после ничьей 1:1 со Словакией, - оказались выше всех конкурентов благодаря лучшей разнице мячей.
Нидерланды, наоборот, после победы над Польшей (2:1) и нулевой ничьей с Францией проиграли Австрии (2:3) и опустились с первого места на третье в группе D.
В целом голландцы выиграли десять из 14 игр против Румынии, забив 29 голов, но именно их соперники вступают в этот матч как победители группы, в то время как „Оранжевые“ стали одной из лучших команд, занявших третье место.
Победитель матча в четвертьфинале встретися либо со сборной Австрии, либо со сборной Турции.
Ориентировочные составы:
Румыния: Ницэ, Рациу, Буркэ, Дрэгушин, Банку, Станчу, Марин, Марин, Ман, Дрэгуш (Алибек, 81), Михэилэ (Хаджи, 68).
Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Фримпонг, Схаутен, Рейндерс, Симонс, Гакпо, Депай.
Судья: Артур Соарес Диас (Португалия)
Вероятно, мало кто обратил особое внимание, когда чуть более трех месяцев назад Австрия разгромила Турцию со счетом 6:1 в товарищеском матче, но команда Ральфа Рангника уже привыкла к тому, что ее воспринимают как нечто само собой разумеющееся. После поражения от Франции со счетом 0:1, Австрия взяа верх над Польшей 3:1 и Нидерландами 3:2 и выиграла сложную группу .
„Мы верим, что способны на все“, - сказал защитник Александр Прасс. „Мало кто верил, что мы финишируем на вершине группы, но в глубине души мы это сделали“.
Турция будет стремиться пресечь эти амбиции в самом начале, продемонстрировав собственные успехи в матчах с Грузией и Чехией, в том числе благодаря удару Дженка Тосуна в добавленное время. „Мы потерпели тяжелое поражение от Австрии в товарищеском матче в марте. На этот раз мы хотим победить“, - сказал нападающий, чья команда впервые с момента выхода в полуфинал 2008 года борется за выход в плей-офф ЕВРО.
„Мы потерпели тяжелое поражение от Австрии в товарищеском матче в марте. всегда играю, мечтая об успехе на ЕВРО-2008“, - добавил Тосун, и воспоминания о том захватывающем лете быстро вернулись в умы болельщиков.
В личных встречах сборная Австрии немного чаще выигрывала чем сборная Турции - 9 побед в 17 матчах.
Ориентировочные составы
Австрия: Пентц; Пош, Дансо, Линхарт, Мвене; Зейвальд, Гриллич; Лаймер, Баумгартнер, Забитцер; Грегорич
Дисквалифицирован: Виммер
Пропускают следующий матч, если получат предупреждение: Арнаутович, Баумгартнер, Дансо, Лаймер, Мвене, Пош, Кверфельд, Вебер.
Турция: Мерт Гюнок; Мерт Мюлдур, Мерих Демирал, Абдулкерим Бардакчи, Ферди Кадыоглу; Исмаил Юксек, Каан Айхан; Кенан Йылдыз, Арда Гюлер, Барыш Альпер Йылмаз; Дженк Тосун
Дисквалифицированы: Хакан Чалханоглу, Самет Акайдин.
Пропускает следующий матч, если получил предупреждение: Каан Айхан, Угурджан Чакыр, Зеки Чели, Арда Гюлер, Мерт Гюнок, Оркун Кёкчу, Мерт Мюлдур, Салих Озкан, Кенан Йылдыз, Исмаил Юксек
Мнения экспертов:
Джеймс Торогуд, репортер из Австрии
От Geheimfavoriten (секретных фаворитов) до самого плохо охраняемого секрета на ЕВРО-2024, Австрия заслужила множество похвал за то, что возглавила группу, которая не обращала внимания и думала, что им будет сложно вообще выбраться из нее. Их высокооктановый футбол сделал их кошмарным соперником для европейской элиты. Вера и импульс твердо на их стороне: им впервые в истории предлагается путевка в четвертьфинал ЕВРО, но теперь они сталкиваются с новым вызовом - растущими ожиданиями, когда им предстоит сразиться с турецкой командой, которую они обыграли со счетом 6:1 еще в марте.
Айдын Гювенир, репортер из Tурции
„Турция пережила напряженные моменты в конце обеих своих побед на групповом этапе, почти уступив вскоре после того, как почти удвоила свое преимущество, прежде чем в конечном итоге удержаться на максимальном количестве очков. У команды Винченцо Монтеллы есть талант изменить любую игру с ног на голову, но они должны быть уверены, что останутся сильными морально, независимо от ситуации в матче. Товарищеское поражение со счетом 6:1 всего несколько месяцев назад должно послужить достаточной мотивацией, не говоря уже о перспективе выхода в четвертьфинал ЕВРО“.
Цитаты
Ральф Рангник, тренер сборной Австрии: „Все довольно приземленные люди: никто в лагере не думает, что мы еще чего-то достигли. ЕВРО начинается для нас должным образом [в этой игре]. Важно начать все сначала, потому что сейчас мы в игре“. Мы должны жить в этом режиме и наслаждаться им с самой первой минуты. Мы играем с командой, которая сильно владеет мячом и вносит много страсти в матчи. Нам нужно быть готовыми к обоим. Нам нужно принести в дело нашу энергию, которая отличает нас. Нам нужны горячие сердца, но холодные головы“.
Винченцо Монтелла, главный тренер Турции: „Мы не должны позволять эмоциям брать над нами верх; мы не можем думать о реванше [за товарищеское поражение со счетом 6:1 в марте]. Мы знаем, на что способна Австрия, но мы также знаем, на что мы способны“. Мы забили пять голов и имеем пять разных бомбардиров. Мы не забили пенальти, ни с мертвого мяча, ни с автогола. Мы отлично справляемся с контролем мяча, но нам нужно его перевернуть. Спокойствие очень важно“.