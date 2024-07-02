Сегодня на ЕВРО-2024 определятся два последних четвертьфиналиста

Ральф Рангник, тренер сборной Австрии: „Все довольно приземленные люди: никто в лагере не думает, что мы еще чего-то достигли. ЕВРО начинается для нас должным образом [в этой игре]. Важно начать все сначала, потому что сейчас мы в игре“. Мы должны жить в этом режиме и наслаждаться им с самой первой минуты. Мы играем с командой, которая сильно владеет мячом и вносит много страсти в матчи. Нам нужно быть готовыми к обоим. Нам нужно принести в дело нашу энергию, которая отличает нас. Нам нужны горячие сердца, но холодные головы“.