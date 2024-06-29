Сегодня матчами Швейцария - Италия и Германия - Дания стартует плей-офф ЕВРО

1/8 финала
Швейцария - Италия - 19.00. Берлин
Швейцария уверенно вышла из группы А со второго места, не проиграв ни одного матча (+1=2-0), и даже могла обогнать Германию в споре за первую строчку, не сравняй Никлас Фюллькруг счет в добавленное время. Беспроигрышная серия Швейцарии сейчас составляет 7 матчей (+3=4).
Команда Мурата Якина не испытывает страха перед соперниками и точно не испугается действующего чемпиона Европы, с которым сыграет в Берлине. „Первый шаг сделан, - сказал капитан Гранит Джака. - Мы с нетерпением ждем следующего раунда и наших следующих соперников. Надеюсь, теперь все будут уважать Швейцарию немного больше“.
Действующие чемпионы ЕВРО итальянцы отыграли групповой этап нервно: на 23-й секунде матча пропустили от Албании (в итоге - волевая победа 2:1), разгром от Испании (0:3) и чудесное спасение против Хорватии (1:1). Эффектный гол Маттиа Дзакканьи на 98-й минуте в матче с хорватами выписал Италии пропуск в плей-офф со второго места в группе В, сообщает пресс-служба УЕФА.
„Мы движемся шаг за шагом, - говорит нападающий Матео Ретеги. - Нас ждет сильный соперник в лице сборной Швейцарии, но мы хотим победить и пройти дальше“.
Эти соперники играли на групповом этапе ЕВРО-2020, и тогда Италия одержала победу 3:0 в Риме. Больше в финальных стадиях чемпионатов Европы команды не встречались.
Итальянцы и швейцарцы соперничали в отборе на ЧМ-2022, оба матча в 2021 году завершились вничью - 0:0 в Базеле и 1:1 в Риме.
Швейцария всего 4 раза в истории обыгрывала Италию, в последний раз - в 1993 году в отборе на ЧМ-1994 (1:0).
Три года назад Швейцария стала автором сенсации, когда в 1/8 финала вышибла Францию (3:3, 5:4 - по пенальти), а в четвертьфинале на равных билась с Испанией (1:1, 1:3 по пенальти).
У Италии на победном ЕВРО-2021 все матчи были напряженными: в 1/8 финала с трудом прошла Австрию (2:1 доп.вр.), в четвертьфинале - Бельгию (2:1), в полуфинале - Испанию (1:1, 4:2 по пенальти пен), в финале - Англию (1:1, 3:2 по пенальти).
Ориентировочные составы
Италия: Доннарумма; Дармиан, Манчини, Бастони; Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Кристанте, Димарко; Скамакка, Кьеза
Дисквалифицирован: Калафьори
Швейцария: Соммер; Шер, Аканджи, Родригес; Стергиу, Джака, Фройлер, Эбишер; Ндой, Эмболо, Варгас
Мнение экспертов
Корреспондент по сборной Италии Паоло Меникуччи
Забитый в добавленное время гол в ворота Хорватии придал итальянцам уверенности, что особенно проявилось в спонтанном решении Лучано Спаллетти провести в среду открытую тренировку для болельщиков и СМИ. Как обычно, прогноз стартового состава сборной Италии - это не более, чем предположение, так как Спаллетти любит преподносить сюрпризы. Команда нуждалась в искре на этом турнире, и гол Дзакканьи, возможно, как раз зажег огонь „скуадры адзурры“.
Корреспондент по сборной Швейцарии Анна-София Фолльмерхаузен
Швейцария третий раз подряд вышла в плей-офф ЕВРО и готова бросить вызов действующему чемпиону Европы. Продуманная тактика и неподдельное чувство единства внутри команды задают тон кампании, которая, как я надеюсь, не завершится в Берлине субботним вечером.
Цитаты
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти: „Мы заработали очко в очень тяжелом матче с Хорватией. Ребята совершили нечто выдающееся, особенно с точки зрения психологии. Мы должны поздравить их, но нам нужно кое-что пересмотреть в нашей игре и попытаться ее улучшить. Иногда ошибки, которые допускают игроки, являются результатом чрезмерной самоотдачи и желания. У нас не так много футболистов, которые привыкли к соревнованиям такого уровня“.
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин: „У Италии есть несколько превосходных игроков, так что для нас это будет серьезный вызов. Мы по-прежнему сфокусированы в первую очередь самих на себе, но должны быть при этом уверены, что готовы как к сильным, так и слабым сторонам сборной Италии. Она опасна, потому что может играть очень разнообразно. Но наш соперник также будет озадачен нашей игрой. Мы набрали хорошую форму, непредсказуемы и постараемся одержать победу в этом матче“.
Германия - Дания - 22.00. Дортмунд
Хозяева турнира грозно выглядели в группе А, где уверенно обыграли Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0), но первое место им принес лишь Никлас Фюллькруг, сравнявший счет в матче со Швейцарией (1:1) уже в компенсированное время.
На групповом этапе блестяще проявили себя Джамал Мусиала, Тони Кроос и Флориан Вирц. У команда Юлиана Нагельсманна есть все предпосылки чувствовать себя уверенно в преддверии встречи на „BVB-Штадионе“ в Дортмунде. В случае победы немцы в четвертый раз выйдут в 1/4 финала за последние пять ЕВРО.
У Дании тоже есть все шансы на успех. Она проявила несгибаемый характер и не проиграла ни в одном матче группового этапа, завершив их все вничью (по 1:1 против Словении и Англии и 0:0 - против Сербии). Кристиан Эриксен был привычно великолепен, а Йонас Винн и Расмус Хейлунн показали, что способны создать проблемы обороне любой сборной.
Германия и Дания сыграли вничью в трех из последних четырех матчей, и это намекает, что впереди их ждет упорная битва.
Ранее соперники трижды пересекались на чемпионатах Европы. Германия побеждала в 1998-м (2:0) в 2012-м (2:1), а Дания - в финале ЧЕ-1992 (2:0). Последняя победа датчан датирована 2007 годом (1:0 в товарищеской встрече), немцев - 2012 годом (2:1).
На ЕВРО-2020 немцы под руководством Ханси Флика в группе заняли второе место, а на старте плей-офф проиграли Англии (0:2). Датчане же стали главным открытием того турнира. Они стартовали с двух поражений (0:1 от финнов и 1:2 от бельгийцев), в решающем матче за выход из группы победили Россию (4:1), в 1/8 финала разгромили Уэльс (4:0), а в четвертьфинале прошли чехов (2:1). И лишь в полуфинвле Дания в дополнительное время уступила Англии (1:2).
Ориентировочные составы
Германия: Нойер; Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Миттельштедт; Андрих, Кроос; Мусиала, Гюндоган, Вирц; Хаверц
Дисквалифицирован: Та
„Висят“ на карточке: Андрих, Миттельштедт, Рюдигер
Дания: Шмейхель; Андерсен, Вестегор Кристенсен; Кристиансен, Нергор, Эриксен, Хейбьерг, Бах; Хейлунн, Поульсен
Дисквалифицирован: Юльманн
„Висят“ на карточке: Нергор, Меле, Вестегор, Винн
Мнение экспертов
Корреспондент по сборной Германии Фил Ребер
Три матча позади, осталось еще четыре. У сборной Германии есть много причин быть довольной своей игрой на групповом этапе, но для того, чтобы сохранить мечту о победе на домашнем ЕВРО, жизненно важно постоянно прибавлять как в защите, так и в нападении. Удержание набранного темпа и усиление позитивной атмосферы в стране после того, как немцы в добавленное время сравняли счет в матче со Швейцарией, должны помочь против Дании.
Корреспондент по сборной Дании Стуре Санне
Это первый случай, когда датчане дважды подряд вышли в плей-офф ЕВРО. Германия, безусловно, является фаворитом предстоящего матча, но не факт, что это сыграет в минус Дании, которая исторически часто выступала в роли аутсайдера, в том числе и на этом турнире. На данный момент свой лучший результат на ЕВРО-2024 команда показала в матче против Англии, и ей нужно снова сыграть на топ-уровне, если она хочет навязать борьбу хозяевам ЕВРО.
Цитаты
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн: „Мы сильно рисковали [в матче против Швейцарии]. Это была очень хорошая проверка перед плей-офф и хороший знак, что мы умеем отыгрываться. В нашей команде царит особый дух. Нужно поддерживать его, поскольку именно это может оказать большое влияние. Закон соревнования гласит, что соперники, как правило, становятся лучше по мере продвижения по турнирной сетке“.
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн: „Нам необходимо полагаться на собственную тактику. Мы должны отобрать у соперника мяч и заставить их задуматься. Мы должны показать, кто мы есть на самом деле, и играть смело. Мы - аутсайдеры, но собираемся использовать это в своих интересах и оказывать давление на Германию. Я с самого начала говорил, что мы можем подойти к этой игре спокойными и просто показать все, на что способны“.