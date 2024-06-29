Сегодня матчами Швейцария - Италия и Германия - Дания стартует плей-офф ЕВРО

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин: „У Италии есть несколько превосходных игроков, так что для нас это будет серьезный вызов. Мы по-прежнему сфокусированы в первую очередь самих на себе, но должны быть при этом уверены, что готовы как к сильным, так и слабым сторонам сборной Италии. Она опасна, потому что может играть очень разнообразно. Но наш соперник также будет озадачен нашей игрой. Мы набрали хорошую форму, непредсказуемы и постараемся одержать победу в этом матче“.