Сегодня - матч Литвы Латвии за пятое место на ЧМ-2023

На своем дебютном чемпионате мира сборная Латвии под руководством итальянца Луки Банки выступила очень успешно. На первом этапе она обыграла Ливан и Францию, на втором - Испанию и Бразилию. В четвертьфинале в упорной борьбе уступила Германии (79:81), едва не вырвав победу на последних секундах. А затем Латвия взяла верх над Италией (87:82) и пробилась в топ-6.
Сейчас у Латвии - 5 побед в семи матчах - новый рекорд для дебютантов мировых первенств за всю историю.
В активе Литвы - 6 побед. На предварительном этапе у нее были выигрыши над Египтом (93:67), Мексикой (96:66) и Черногорией (91:71), на основном этапе - над Грецией (92:67) и США (110:104). В плей-офф литовцы вышли с первого места, но там оступились против Сербии (68:87). В утешительном раунде последовала победа над Словенией (100:84).
Наиболее результативен у литовцев на турнире - Йонас Валанчюнас, в среднем набирает по 14,7 очка и 8,9 подбора. У Рокаса Йокубайтиса - 12,1 очка и 6,4 передачи, у Игнаса Браздейкиса - 11,9 очка, у Миндаугаса Кузминскаса - 11 очка при 48% точности дальних бросков.
В рейтинге ФИБА до начала ЧМ-2023 Латвия занимала 29-е место, а Литва - восьмое.
Для сборной Литвы это шестой чемпионат мира. На прошлом ЧМ команда выбыла после второго этапа (9-е место), а в 2014-м стала четвертой (поражение в матче за бронзу от французов). Ее лучшее достижение на ЧМ - бронза в 2010 (99:88 над Сербией). В 1998-м и 2006-м литовцы выбывали в четвертьфинале.
Литва также является трехкратным чемпионом Европы и трижды была призером на Олимпийских играх.
На ЧМ-2023 тренер литовской команды Казис Максвитис собрал вполне боеспособный состав. В заявке - один представитель НБА. 31-летний Йонас Валанчюнас выступает за "Новый Орлеан", в прошлом сезоне набирал по 14,1 очка и 10,2 подбора. Из опытных игроков - Рокас Йокубайтис из "Барселоны", Донатас Матеюнас из "Монако", Миндаугас Кузминскас из "Карсияки".
В ходе подготовки к ЧМ-2023 сборные Латвии и Литвы сыграли между собой 22 августа на Тайване, за три дня до старта турнира. Тогда сильнее были литовцы (93:69), а у Латвии прервалась беспроигрышная серия (официальные и товарищеские игры), которая длилась с июня прошлого года. В той встрече Анжейс Пасечникс набрал 15 очков (на ЧМ-2023 почти не играет), Кристерс Зорикс - 11. У литовцев лучшим был Валанчюнас (16 очков).
С 1991 года соперники провели между собой 27 матчей. У Латвии - 9 побед, у Литвы - 16. Последняя победа Латвии датирована 22 июнем 2022 года в товарищеском матче (70:52). На официальном турнире между собой играли в предыдущий раз на Евробаскете-2015 (победа Литвы 68:49).
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Состав сборной Литвы на ЧМ
Защитники: Рокас Йокубайтис (2000 г.р., рост 194 см, "Барселона", Испания), Валдас Кариняускас (1994, 198 см, "Рапид", Румыния), Игнас Браздейкис (1999, 201 см, "Жальгирис"), Томас Димша (1994, 196 см, "Жальгирис"), Маргирас Нормантас (1996, 194 см, "Ритас")
Форварды : Миндаугас Кузминскас (1989, 205 см, "Карсияка", Турция), Дейвидас Сирвидис (2000, 203 см, "Висконсин", G-лига), Тадас Седекерскис (1998, 206 см, "Баскония", Испания), Эймантас Бенджус (1990, 207 см, "Сассари", Италия)
Центровые : Йонас Валанчунас (1992, 213 см, "Новый Орлеан", НБА), Донатас Мотиеюнас (1990, 213 см, "Монако", Франция), Габриелюс Малдунас (1993, 206 "Литкабелис").
Состав сборной Латвии на ЧМ
Форварды: Родион Куруц (1998, 207, "Мурсия", Испания), Давис Бертанс (1992, 207, "Оклахома-Сити", НБА), Роландс Шмитс (1995, 207, "Жальгирис", Литва), Артур Страутиньш (1998, 198, "Тортона", Италия), Андрейс Гражулис (1993, 202, "Тренто", Италия)
Центровые: Клавс Чаварс (1996, 205, "Йокогама", Япония), Анжейс Пасечникс (1995, 216, "Паленсия", Испания).