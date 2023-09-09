Сегодня - матч Литвы Латвии за пятое место на ЧМ-2023

Наиболее результативен у литовцев на турнире - Йонас Валанчюнас , в среднем набирает по 14,7 очка и 8,9 подбора. У Рокаса Йокубайтиса - 12,1 очка и 6,4 передачи, у Игнаса Браздейкиса - 11,9 очка, у Миндаугаса Кузминскаса - 11 очка при 48% точности дальних бросков.

В активе Литвы - 6 побед. На предварительном этапе у нее были выигрыши над Египтом (93:67), Мексикой (96:66) и Черногорией (91:71), на основном этапе - над Грецией (92:67) и США (110:104). В плей-офф литовцы вышли с первого места, но там оступились против Сербии (68:87). В утешительном раунде последовала победа над Словенией (100:84).

Сейчас у Латвии - 5 побед в семи матчах - новый рекорд для дебютантов мировых первенств за всю историю.

На своем дебютном чемпионате мира сборная Латвии под руководством итальянца Луки Банки выступила очень успешно. На первом этапе она обыграла Ливан и Францию, на втором - Испанию и Бразилию. В четвертьфинале в упорной борьбе уступила Германии (79:81), едва не вырвав победу на последних секундах. А затем Латвия взяла верх над Италией (87:82) и пробилась в топ-6.

В рейтинге ФИБА до начала ЧМ-2023 Латвия занимала 29-е место, а Литва - восьмое.

Для сборной Литвы это шестой чемпионат мира. На прошлом ЧМ команда выбыла после второго этапа (9-е место), а в 2014-м стала четвертой (поражение в матче за бронзу от французов). Ее лучшее достижение на ЧМ - бронза в 2010 (99:88 над Сербией). В 1998-м и 2006-м литовцы выбывали в четвертьфинале.

Литва также является трехкратным чемпионом Европы и трижды была призером на Олимпийских играх.

На ЧМ-2023 тренер литовской команды Казис Максвитис собрал вполне боеспособный состав. В заявке - один представитель НБА. 31-летний Йонас Валанчюнас выступает за "Новый Орлеан", в прошлом сезоне набирал по 14,1 очка и 10,2 подбора. Из опытных игроков - Рокас Йокубайтис из "Барселоны", Донатас Матеюнас из "Монако", Миндаугас Кузминскас из "Карсияки".