Сборная США сенсационно проиграла Германии в полуфинале чемпионата мира

И все же немцы не дрогнули. На последней минуте они забросили из угла площадки, а потом Шредер попал со средней дистанции - 113:107. Две следующих атаки американцы завершили результативно, но отыграться уже не успевали - счет 111:113 за 0,5 секунды до сирены не оставлял им шансов на спасение.

В заключительной четверти немцы довели перевес до +12" (106:94), но сборная США, оказавшись на грани поражения, выдала ускорение 7:0 и на предпоследней минуте сократила дистанцию до минимума - 107:108.

Полуфинал США - Германия получился очень открытым и результативным. В первой четверти немцы создали задел в 10 очков (25:15), но вскоре все растеряли. Во второй четверти лидирство переходило из рук в руки, а вот в третьей четверти у Германии "прорезались" дальние броски. Именно за счет реализации трехочковых немцам удалось на время перехватить инициативу и вновь оторваться на 10 очков (92:82).

Американцы разминались на групповом этапе, а на старте плей-офф не заметили сопротивления итальянцев (100:63). Немцы тоже были убедительнее в группе, но в четвертьфинале едва не проиграли Латвии (81:79) - если бы Давис Бертанс попал издали на последних секундах, то Германия бы вылетела.

Самым самым результативным игроком матча стал Андреас Обст. Защитник немецкой сборной за 31 минуту набрал 24 очка и сделал 6 результативных передач. Обст реализовал 6 из 11 бросков с игры (4 из 8 из-за дуги) и 8 из 9 - с линии штрафных.

Сборная Германии одержала седьмую подряд победу на ЧМ-2023 и теперь в финале сыграет против Сербии. Для немцев это будет первый финал в истории. Высшее достижение команды на предыдущих мировых первенствах - бронза в 2006 году.

США впервые проиграли Германии на чемпионатах мира (на ЧМ-2002 американцы побеждали немцев со счетом 104:87, а в четвертьфинале ЧМ-2006 - 85:65) и на втором ЧМ подряд не добралась до золота. Четыре года назад США в четвертьфинале уступили Франции (79:89) и заняли в итоге 7-е место.

Главный тренер сборной США Стив Керр после поражения заявил: "За последние 30 лет игра глобализировалась. Тяжело. Это уже не 1992 год. Игроки во всем мире стали лучше. Команды лучше. Нелегко выиграть чемпионат мира или Олимпиаду".