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Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за войны в Украине. УЕФА также прекращает сотрудничество с российским "Газпромом" - одним из своих главных спонсоров.
UEFA atsisako partnerystės su "Gazprom"
UEFA atsisako partnerystės su "Gazprom"
© Imago / Scanpix

"Сегодня УЕФА принял решение о прекращении сотрудничества с "Газпромом" во всех турнирах. Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов УЕФА, соревнования национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024", - говорится в сообщении союза.

Все российские команды, будь то национальные команды или клубы, должны быть отстранены от участия как в соревнованиях ФИФА, так и УЕФА до дальнейшего уведомления, сообщает пресс-служба союза. Это означает, что Россия может быть отстранена от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

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На следующий день после вторжения России в Украину, 25 февраля, Россия уже лишилась финала футбольной Лиги чемпионов, который должен был состояться в Санкт-Петербурге.

Тогда же было решено, что российские и украинские клубы и сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.

Но теперь российские сборные и клубы отстранены от соревнований полностью. Последним российским клубом, который выступал в этом сезоне в еврокубках, оставался московский "Спартак". 17 марта "Спартак" должен был сыграть в рамках Лиги Европы с командой "РБ Лейпциг". Теперь "Лейпциг", вероятно, попадет в четвертьфинал автоматически или же встретится с другим соперником.

Кроме этого, в понедельник Международный олимпийский комитет рекомендовал всем международным спортивным федерациям запретить участие в организованных ими соревнованиях российским и белорусским спортсменам.

Как говорится в заявлении пресс-службы МОК, запрет на участие спортсменов и присутствие членов российских спортивных делегаций должен быть введен "в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников".

Скорее всего это будет означать, что сборные России и Беларуси не смогут принять участие в Паралимпийских играх, которые начинаются через два дня.

Более того, исполком Международного олимпийского комитета, исходя из чрезвычайных обстоятельств (речь идет о военных действиях России на Украине) и принимая во внимание серьезные нарушения правил олимпийского перемирия и олимпийской хартии российским правительством в прошлом, принял решение отобрать олимпийские награды у всех представителей властей, занимающих ответственные должности в российском правительстве или напрямую связанных с государственной властью.

Речь идет о наградах, врученных президенту России Владимиру Путину в 2001 году, а вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и замглавы администрации президента России Дмитрию Козаку - в 2014 году.

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