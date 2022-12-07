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Сборная Марокко обыграла Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 и впервые в истории вышла в четвертьфинала мундиаля.
Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalis: Marokas – Ispanija
Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalis: Marokas – Ispanija
© Getty images

В основное и дополнительное время встречи ни одна из команд не смогла открыть счёт. В серии послематчевых пенальти футболисты сборной Испании Пабло Сарабия, Карлос Солер и Серхио Бускетс не сумели реализовать свои 11-метровые удары. За Марокко пенальти реализовали Абдельхамид Сабири, Хаким Зиеш и Ашраф Хакими. Удар марокканского защитника Бадра Бануна отразил вратарь испанской сборной Унай Симон.

В четвертьфинале чемпионата мира — 2022 сборная Марокко сыграет с победителем противостояния Португалия — Швейцария. Игра швейцарцев с португальскими футболистами состоится сегодня, 6 декабря.

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Чемпионат.ру

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