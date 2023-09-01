01 сентября 2023 г. 15:36

Сборная Латвии обыграла чемпиона мира Испанию и продолжает борьбу за плей-офф

 
ru.DELFI.lt
Pasaulio čempionatas: Latvija - Ispanija
Pasaulio čempionatas: Latvija - Ispanija
ФОТО: FIBA
Сборная Латвии по баскетболу со счетом 74:69 обыграла сборную Испании в основном раунде чемпионата мира (топ-16) и сохранила шансы на плей-офф.

По итогам предварительного этапа сборная Латвии вышла в основной этап с двумя победами (над Ливаном и Францией) и одним поражением (от Канады). У Испании и Канады было три победы, у Бразилии - две.

На втором этапе учитываются все матчи предварительного этапа. Чтобы иметь реальные шансы на выход из группы L в плей-офф, Латвии требовалось как минимум обыгрывать действующих чемпионов мира и Европы испанцев. И дебютанту ЧМ вновь удалось совершить сенсацию!

После равной первой четверти, в начале второй Латвия совершила ускорение и оторвалась на 7 очков - 25:18 на 16-й минуте. Постепенно испанцы ликвидировали отставание, а ближе к перерыву вырвались вперед 32:29.

Начало третьей четверти вновь осталось за латвийской сборной (40:38), на что испанцы ответили рывком 10:0. А максимальным отрыв чемпионов мира был "+12" (54:42).

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