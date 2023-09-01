Сборная Латвии обыграла чемпиона мира Испанию и продолжает борьбу за плей-офф

По итогам предварительного этапа сборная Латвии вышла в основной этап с двумя победами (над Ливаном и Францией) и одним поражением (от Канады). У Испании и Канады было три победы, у Бразилии - две.

На втором этапе учитываются все матчи предварительного этапа. Чтобы иметь реальные шансы на выход из группы L в плей-офф, Латвии требовалось как минимум обыгрывать действующих чемпионов мира и Европы испанцев. И дебютанту ЧМ вновь удалось совершить сенсацию!

После равной первой четверти, в начале второй Латвия совершила ускорение и оторвалась на 7 очков - 25:18 на 16-й минуте. Постепенно испанцы ликвидировали отставание, а ближе к перерыву вырвались вперед 32:29.