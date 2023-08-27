Сборная Латвии на последних секундах сенсационно обыграла Францию

Выступление в Джакарте на чемпионате мира латвийская сборная начала с разгрома Ливана (109:70), тогда как французы крупно проиграли Канаде (65:95). В случае второй победы Латвия досрочно занимала одно из первых двух мест, но и поражение оставляло ей шансы на выход из группы. А вот французам отступать было не куда - новая неудача приводила к раннему вылету с турнира.

Франция захватила лидерство с первых секунд матча. Иногда ее перевес достигал 10 очков, но латвийские баскетболисты не дрогнули, а продолжали гнуть свою линию, вновь и вновь сокращая отставание до нескольких очков.

После трех четвертей Франция вела "+12", однако заключительную десятиминутку она провалила. Латвия постепенно ликвидировала фору соперника и подобралась к нему вплотную.