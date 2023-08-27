Сборная Латвии на последних секундах сенсационно обыграла Францию

Выступление в Джакарте на чемпионате мира латвийская сборная начала с разгрома Ливана (109:70), тогда как французы крупно проиграли Канаде (65:95). В случае второй победы Латвия досрочно занимала одно из первых двух мест, но и поражение оставляло ей шансы на выход из группы. А вот французам отступать было не куда - новая неудача приводила к раннему вылету с турнира.
Франция захватила лидерство с первых секунд матча. Иногда ее перевес достигал 10 очков, но латвийские баскетболисты не дрогнули, а продолжали гнуть свою линию, вновь и вновь сокращая отставание до нескольких очков.
После трех четвертей Франция вела "+12", однако заключительную десятиминутку она провалила. Латвия постепенно ликвидировала фору соперника и подобралась к нему вплотную.
Судьба матча решилась на последних секундах. Если в начале 40-й минуты Франция была впереди, то после двух штрафных в исполнении Шмитса Латвия за 37 секунд до сирены впервые в матче повела в счете - 87:86. Затем Ябуселе и Фурнье не смогли попасть из-под щита, а Жагарс с линии штрафных реализовал один бросок. У соперника оставалось на атаку 5 секунд, последовал дальний бросок Франсиско, который оказался неточен.
Латвия впервые в истории обыграла Францию в официальном матче - 88:86.
Благодаря двум победам подряд команда Луки Банки за тур до конца предварительного этапа заняла в группе как минимум второе место и продолжит выступления в основном этапе (топ-16). А французы не вышли из группы и остались без борьбы за плей-офф.
Лучшими в составе латвийской сборной стали Артурс Жагарс (22 очка, 5 передач), Роландс Шмитс (20), Давис Бертанс (15) и Кристерс Зорикс (13). У французов отличились Эван Фурнье (27 очков), Гершон Ябуселе (18 очков) и Николя Батюм (13 очков, 4 подбора).
29 августа Латвия сыграет с Канадой за первое место в группе.
Группа Н. Второй тур
Франция – Латвия 86:88 (33:26, 20:23, 21:13, 12:26)
Франция: Фурнье 27, Ябуселе 18, Батюм 13, Гобер 9, Франсиско 8, Тарпеи 6, Лессот 4.
Латвия: Жагарс 22, Шмитс 20, Давис Бертанс 15, Зорикс 13, Дайрис Бертанс 8, Гражулис 4, А.Куруц 2, Р.Куруц 2, Шкеле 2.