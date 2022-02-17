aA
Сборная Швеции по хоккею со счетом 2:0 победила cборную Канады в матче 1/4 финала Олимпиады в Пекине. Таким образом, Канада впервые за 16 лет не попала в число призеров на Олимпийских играх.
Pekino olimpinių žaidynių vyrų ledo ritulio rungtynės: Kinija - Kanada
Pekino olimpinių žaidynių vyrų ledo ritulio rungtynės: Kinija - Kanada
© Reuters / Scanpix

В матче Швеция — Канада нули на табло держались до середины третьего периода, когда Валльмарк использовал ошибку О'Делла в своей зоне, выкатился на ударную позицию и бросил — шайба задела клюшку соперника и влетела под перекладину — 1:0. Для Валльмарка это пятый гол на турнире, он делит лидерство в списке снайперов с словаком Слафковски.

На 59-й минуте канадцы сменили вратаря, потеряли шайбу в средней зоне и пропустили в пустые ворота от капитана "Тре крунур" Ландера — 2:0.

Канада впервые с Турина-2006 не смогла преоделеть стадию 1/4 финала. 16 лет назад "кленовые листья" в первом раунде плей-офф уступили сборной России, в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 взяли золото, а в Пхенчхане-2018 — бронзу.

Швеция третий раз за последние пять Олимпиад пробилась в полуфинал. В 2006-м скандинавы стали чемпионами, в 2014-м устапили в финале канадцам, а в 2010-м и 2014-м вылетали уже в 1/4 финала.

Полуфиналы ОКР — Швеция и Словакия — Финляндия пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 6:10 и 15:10 по латвийскому времени. Матч за третье место пройдет 19 февраля в 15:10. Финал состоится 20 февраля и начнется в 6:10.

Хоккей. 1/4 финала

Швеция — Канада 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Шайбы: 1:0 Валльмарк, 50:15. 2:0 Ландер (Хольмберг), 58:10, в п.в.

Вратари: Лар. Юханссон — Томкинс (57:51 — 58:10, 58:25).
Штраф: 6-6
Броски: 26-22

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Keliaudami po Jordaniją lietuviai tapo teatrališko taksisto įkaitais: kenkimas keleivių planams tapo kone gyvybiškai svarbus

Delfi Plius Michelle Cortez

Ekspertai: COVID-19 dar paruoš labai nemalonių staigmenų

Verslas Plius

Didysis atkrytis: daug žadėjusios vyriausybės visame pasaulyje traukiasi atgal

Delfi Plius Marc Champion

Rusijos žiniasklaidoje – esminis skirtumas: nusitaikė visai ne į Kijevą

Delfi Plius Žurnalas „Moteris“

Gydytoja endokrinologė turi įspėjimą tiems, kurie kas metus priauga po kilogramą

Delfi Plius Edgaras Savickas

Kur keliauja gyventojų pensijų fonduose kaupiamos lėšos: tyrimas parodė skirtingas bendrovių taikomas strategijas

Delfi Plius Edita Rouge

Intymaus indų gyvenimo patirtis: tikroji Kamasutros paskirtis ir įpročiai, kurie mums ir patiktų, ir priverstų susiimti už galvos

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Intymių zonų priežiūra: viskas apie depiliacijas, ypatingus vyrų pageidavimus ir kada moterims rinktis operaciją

Delfi Plius Daiva Žeimytė-Bilienė, laida „Iš esmės“, parengė Virginija Spurytė

Profesorių Landsbergio ir Jokubaičio diskusija: ar Lietuvos kraujas yra užnuodytas?

Delfi Plius Maisto žemėlapis

Kiaušinienė Kaune, dėl kurios verta mirti: lyg valgytum purius debesis

Delfi Plius „Rekordų akademija“

Šiose srityse jis nepralenkiamas – daugiau nei šimtas Skaisgirio „muilo operų“ ir keli šimtai techninių pražangų

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Vakarai jau 75 metus nesugeba pasimokyti iš savo klaidų: Putinas tą supranta, todėl vis grasina „kažką“ padarysiąs

Delfi Plius Dailius Dargis

Ką dabar veikia senoji Kauno Daktarų gvardija: kai kurie vis dar nesuprato, kad laukiniai laikai praėjo

TOP новостей

После мероприятий 16 февраля – вопросы к полиции: было ли у нее право на такие действия (8)

После мероприятий 16 февраля одни поднимают вопрос, не...

"Delfi. Главное": 16 февраля в Висагинасе, День единства в Днепре и "день вторжения" Путина (12)

16 февраля вместе со всей Литвой висагинцы праздновали...

Из-за проблем с Китаем литовцы открывают компании за границей (58)

Литовские компании стараются избежать проблем,...

Коронавирус в Литве: 7620 новых случаев и 9 смертей (3)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 7 620 новых...

Ситуация не улучшается: МИД повторно просит граждан Литвы покинуть Украину (7)

Ситуация не улучшается, поэтому Министерство...