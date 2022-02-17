В матче Швеция — Канада нули на табло держались до середины третьего периода, когда Валльмарк использовал ошибку О'Делла в своей зоне, выкатился на ударную позицию и бросил — шайба задела клюшку соперника и влетела под перекладину — 1:0. Для Валльмарка это пятый гол на турнире, он делит лидерство в списке снайперов с словаком Слафковски.

На 59-й минуте канадцы сменили вратаря, потеряли шайбу в средней зоне и пропустили в пустые ворота от капитана "Тре крунур" Ландера — 2:0.

Канада впервые с Турина-2006 не смогла преоделеть стадию 1/4 финала. 16 лет назад "кленовые листья" в первом раунде плей-офф уступили сборной России, в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 взяли золото, а в Пхенчхане-2018 — бронзу.

Швеция третий раз за последние пять Олимпиад пробилась в полуфинал. В 2006-м скандинавы стали чемпионами, в 2014-м устапили в финале канадцам, а в 2010-м и 2014-м вылетали уже в 1/4 финала.

Полуфиналы ОКР — Швеция и Словакия — Финляндия пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 6:10 и 15:10 по латвийскому времени. Матч за третье место пройдет 19 февраля в 15:10. Финал состоится 20 февраля и начнется в 6:10.

Хоккей. 1/4 финала

Швеция — Канада 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Валльмарк, 50:15. 2:0 Ландер (Хольмберг), 58:10, в п.в.

Вратари: Лар. Юханссон — Томкинс (57:51 — 58:10, 58:25).

Штраф: 6-6

Броски: 26-22