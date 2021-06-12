Сборная Италии разгромила Турцию в первом матче ЕВРО-2020 по футболу

Первый гол чемпионата Европы-2020 забила сборная Италии — на 53-й минуте мяч в свои ворота срезал центральный защитник турок Мерих Демирал. Впервые в истории чемпионатов Европы автогол стал первым голом на турнире. Нападающий итальянцев Доменико Берарди ушел от опеки на правом фланге и прострелил на дальнюю штангу, а защитник Ювентуса крайне неудачно грудью подставился под летяший мяч и срезал его в свои же ворота.

Спустя 13 минут Чиро Иммобиле удвоил преимущество итальнцев. Леонардо Спинаццола без опеки получил мяч слева в штрафной и нанес сильный удар с разворота, а лучший бомбардир сборной Италии первым успел на добивание — 2:0. Точку в матче на 79-й минуте поставил Лоренцо Инсинье. Итальянская команда воспользовалась ошибкой соперника в обороне — Угурджан Чакыр пасом от ворот отправил мяч прямиком на ногу Берарди, тот отдал передачу на Иммобиле, а последний вывел на ударную позицию Инсинье, который превосходно воспользовался своим шансом — 3:0.

Таким образом, хозяева турнира в группе А в полной мере подтвердили статус ее фаворита. В субботу, 12 июня, состоится второй матч группы между сборными Уэльса и Швейцарии. Лучшим игроком по итогам матча открытия ЕВРО-2020 признали левого защитника сборной Италии Леонардо Спинаццолу.

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма в возрасте 22 лет и 106 дней стал самым молодым вратарем сборной Италии на чемпионатах мира и Европы за всю ее историю. До сегодняшнего дня рекорд принадлежал Джорджо Гецци (23 года, 342 дня), который играл в 60-х годах прошлого века.