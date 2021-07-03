Сборная Италии обыграла Бельгию и вышла в полуфинал ЕВРО-2020

Забив дважды в первом тайме, сборная Италии позволила сопернику отыграть один мяч с пенальти, но сумела удержать победный счет.

Многие эксперты полагали, что преимущество будет у итальянцев, но на стартовом отрезке встречи мячом чаще владела сборной Бельгии, и Ромелу Лукаку уже в дебюте успел нанести несколько неточных ударов. На 13-й минуте после штрафного забил Леонардо Бонуччи, но его гол был отменен из-за офсайда. Бельгия ответила соло Кевина де Брейне, который нанес мощный удар с линии штрафной — Джанлуиджи Доннарумма в отчаянном броске перевел мяч на угловой.

Счет же был открыт на 31-й минуте — Ян Вертонген потерял мяч прямо перед своей штрафной, Марко Верратти отыграл на Николо Бареллу, и тот пробил впритирку с дальней штангой. На 44-й минуте положение бельгийцев стало критическим, когда цели достиг изумительный удар Лоренцо Инсинье в дальний верхний угол. Впрочем, сборная Бельгии успела отквитать один мяч еще до перерыва. Джованни Ди Лоренцо сфолил на Жереми Докю в своей штрафной, и Ромелу Лукаку четко реализовал 11-метровый.

Во втором тайме инициатива перешла к сборной Бельгии, которой нужно было забивать, но и итальянцы не отсиживались в обороне. На 61-й минуте обязан был делать дубль Лукаку, которому блестящую передачу выдал де Брейне. Однако удар форварда "Интера" блокировал Леонардо Спинаццола, спасший свою команду от верного гола. Тут же защитник мог блеснуть и у чужих ворот, но не попал в цель после хорошего паса с левого фланга.

Роберто Мартинес бросил в бой Дриса Мертенса и Насера Шадли, и эта парочка уже через две минуты чуть не организовала второй гол в ворота Доннаруммы. Следующие минут 10 запомнились обратной заменой получившего повреждение Шадли и травмой Спинаццолы, который, похоже, выбыл до конца турнира. На 84-й минуте шикарный сольный проход совершил Докю, пробивший рядом с правой "девяткой". В концовке у ворот Донаруммы не раз было жарко, но команда Роберто Манчини выстояла и завоевала путевку в 1/2 финала.

Италия не знает поражений в 32 последних матчах. Команда ранее никогда не выигрывала пять матчей кряду в финальной стадии ЕВРО. В последних 19 матчах в финальной стадии ЕВРО итальянцы пропустили лишь три мяча в первом тайме. Что же касается сборной Бельгии, то она прервала свою победную серию из 14 матчей ЕВРО с учетом квалификации. Также прервалась беспроигрышная серия бельгийцев из 13 поединков подряд.

В полуфинале сборная Италии сыграет со сборной Испании, которая ранее выиграла по пенальти у Швейцарии. Матч состоится 6 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

1/4 финала

Бельгия – Италия 1:2 (1:2, 0:0)

Голы: Лукаку 45 (пен) - Барелла 31, Инсинье 44.

Бельгия: Куртуа, Вермален, Алдервейрелд, Вертонген, Менье (Шадли, 70; Прат, 74), Тилеманс (Мертенс, 69), Витцель, де Брюйне, Азар, Доку, Лукаку.

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Спинаццола (Эмерсон, 80), Верратти (Кристанте, 74), Жоржиньо, Кьеза (Толои, 90), Барелла, Инсинье (Берарди, 79), Иммобиле (Белотти, 75).

Предупреждения: Верратти (20), Тилеманс (21), Берарди (90).

2 июля. Мюнхен. "Альянц-Арена".

Владение мячом: 46% - 54%

Удары (в створ): 10 (3) - 14 (3)

Угловые: 9-5

Фолы: 16-13

Передачи (точные): 464 (390) - 549 (492)