Сборная Италии не смогла защитить титул чемпиона Европы по футболу

В Берлине на футбольном ЕВРО-2024 состоялся первый матч 1/8 финала. Действующий чемпион сборная Италии проиграла сборной Швейцарии (0:2) и не смогла защитить свой титул.
Швейцария уверенно вышла из группы А со второго места, не проиграв ни одного матча (+1=2-0), и даже могла обогнать Германию в споре за первую строчку, не сравняй Никлас Фюллькруг счет в добавленное время. Беспроигрышная серия Швейцарии составлялат 7 матчей (+3=4).
Действующие чемпионы ЕВРО итальянцы отыграли групповой этап нервно: на 23-й секунде матча пропустили от Албании (2:1), потом было поражение от Испании (0:1) и спасение против Хорватии (1:1) с эффектным голом Дзакканьи на 98-й минуте.
У Италии на победном ЕВРО-2020 все матчи были напряженными: в 1/8 финала с трудом прошла Австрию (2:1 доп.вр.), в четвертьфинале - Бельгию (2:1), в полуфинале - Испанию (1:1, 4:2 по пенальти пен), в финале - Англию (1:1, 3:2 по пенальти). А Швейцария три года назад стала автором сенсации, когда в 1/8 финала вышибла Францию (3:3, 5:4 - по пенальти), а в четвертьфинале на равных билась с Испанией (1:1, 1:3 по пенальти).
Начало матча было очень осторожным: команды присматривались друг к другу и прежде всего заботились о надежности в обороне. Швейцарцы сделали ставку на комбинационный взлом итальянского „автобуса“, соперник - на контратаки, которые в первом тайме вообще не получались. Свой единственный момент в первом тайме „Скуадра адзурра“ создала на 27-й минуте. Кьеза обострил за счет индивидуальных действий и пробил низом с неплохой позиции - Аканджи успел заблокировать удар.
Швейцарская сборная была близка к голу на 24-й минуте. Эмболо откликнулся на заброс с фланга и вышел один на один с вратарем. Нападающий пробил верхом - Доннарумма классным сэйвом парировал удар!
Постепенно территориальное преимущество перешло на сторону Швейцарии. Команда старалась пройти плотную оборону соперника за счет коротких передач, и на 37-й минуте добилась своего. Фройлер ворвался в разряженную зону в штрафной и пробил под опорную ногу Доннаруммы - 1:0!
Кстати, перед тем, как отправить мяч в ворота, швейцарцы сделали 31 передачу – это самая длинная голевая комбинация в истории чемпионатов Европы с 1980 года, когда появилась подобная статистика. Предыдущий рекорд – 28 передач – был установлен на ВРО-2016 перед голом бельгийца Акселя Витцеля в матче против Ирландии.
Под занавес тайма команда Мурата Якина едва не удвоила перевес. Ридер со штрафного вместо подачи неожиданно пробил в ближний угол: Доннарумма нырнул к штанге и выручил команду. В целом по первому тайму швейцарская сборная в атаке действовала острее, превзойдя итальянцев по владению (55% на 45%), атакам (36 против 7) и ударам (10-1).
С начала второго тайма прошло всего 40 секунд, как Швейцария удвоила перевес. Перепасовка накоротке на левом фланге завершилась передачей на Варгаса, который с 16-ти метров эффектно закрутил в дальний угол ворот - 2:0. Итальянцы пропустили больше одного гола впервые за 15 матчей на ЕВРО. В прошлый раз так провалились в финале ЕВРО-2008 с испанцами (0:4).
Пропустив второй раз, итальянцы, наконец, заиграли активнее. Вскоре едва не случился автогол. Шер столь неудачно головой прерывал подачу, что мяч срикошетил в каркас ворот Зоммера.
В целом же оборона альпийцев справлялась с задумками соперника: удары Кьезы успешно блокировались, а навесы Дзакканьи были безадресными. На 74-й минуте Дзакканьи головой скинул на Скамакку, и тот с нескольких метров попал в штангу. Впрочем, вполне вероятно, что Дзакканьи был в офсайде. До конца игры итальянцы так и не придумали, как подобрать ключи к защитным порядкам соперника.
Швейцария продлила свою беспроигрышную серию до восьми матчей и на втором ЕВРО подряд стала участником четвертьфинала. При этом альпийцы впервые за 31 год сумели обыграть Италию - в предыдущий раз это случалось в 1993-м в отборе на ЧМ-1994 (1:0).
В четвертьфинале команда Мурата Якина сыграет с победителем пары Англия - Словакия.
Сборная Италии не смогла защитить титул и сложила чемпионские полномочия. На ЕВРО-2024 команда Лучано Спаллетти смотрелась невыразительно (+1=1-2, мячи 3-7) и заслуженно проиграла в 1/8 финала. Если бы не то самое спасение на 98-й минуте против Хорватии, то „Скуадра Адзурра“ вполне могла даже не выйти из группы.
Италия впервые с 2004 года не дошла до четвертьфинала Евро. В 2004 году итальянцы не вышли из группы со Швецией, Данией и Болгарией. В 2008 они добрались до четвертьфинала, в 2012-м – до финала, в 2016-м – до четвертьфинала, в 2021-м – стали чемпионами.
1/8 финала
Швейцария - Италия 2:0 (1:0)
Голы: Фройлер 37, Варгас 46.
Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Аканджи, Эбишер (Штеффен, 90), Джака, Фройлер, Варгас (Цубер, 71), Ридер (Стергиу, 71), Ндойе (Сьерро, 77), Эмболо (Дуа, 77).
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Дармиан (Камбьязо, 75), Кристанте (Пеллегрини, 75), Барелла (Ретеги, 64), Фаджоли (Фраттези, 86), Эль-Шаарави (Дзакканьи, 46), Кьеза, Скамакка.
Судья: Шимон Марчиняк (Польша).
29 июня. Берлин. Olympiastadion. 68 172 зрителя.
Владение мячом: 49% - 51%
Удары (в створ): 16 (4) - 9 (1)
Угловые: 4-6
Фолы: 9-15
Передачи (точные): 564 (513) - 577 (509)