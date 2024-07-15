Сборная Испании победила Англию и стала четырехкратным чемпионом Европы

После пропущенного гола игра раскрылась в оборон стороны. Англичанам уже не было смысла отсиживаться в обороне, однако контрвыпады испанцев таили куда большую опасность. За следующие 20 минут „Фурия роха“ вполне могла забить еще пару голов, чтобы создать комфортный задел. Так, Ольмо пробивал с разворота с той же точки, что и Уильямс, - мяч полетел в сторону от ворот. Потом Мората оттеснил защитника от мяча и оказался лицом к лицу с Пикфордом. Нападающий пробил мимо кипера, да слишком слабо - Стоунз успел выбить мяч с линии ворот. Следом со средней дистанции пробивал Уильямс - рядом со створом. На 66-й минуте Ямаль вошел в штрафную и целил в угол - Пикфорд перевел мяч на угловой.