Сборная Германии выиграла финал у Сербии и впервые стала чемпионом мира по баскетболу

Сборная Сербии на ЧМ-2023 выиграла шесть матчей из семи. На первом этапе она разгромила Китай (105:63), Пуэрто-Рико (94:77) и Южный Судан (115:83), а в начале второго уступила Италии (76:78). Победа над Доминиканской республикой (112:79) открыла сербам дорогу в плей-офф, где они устранили Литву (87:68) и Канаду (95:86), хотя в обоих парах изначально и не считались фаворитами.

Германия впервые играла в финале чемпионата мира. Прежде самым успешным был ЧМ-2002, когда команда, ведомая Дирком Новицки, взяла бронзу. В полуфинале она уступила Аргентине (80:86), а в матче за третье место превзошла Новую Зеландию (117:94).

Если на групповых этапах победы немцам давались легко, то в плей-офф - очень натужно. В матче с Латвией они были на грани: попади Давис Бертанс попал издали на последних секундах - Германия бы вылетела. А против американцев Германия отлично провела большую часть матча, создала задел в 12 очков, но в концовке едва все не растеряла: США не хватило времени, чтобы вырвать победу.

Сборная Германии на этом чемпионате до финала не проиграла ни одного матча - 7 побед подряд. На пути к финалу немцы обыграли Японию (81:63), Австралию (85:82), Финляндию (101:75), Грузию (100:73), Словению (100:71), Латвию (81:79) и США (113:111).

Сербия второй раз добралась до титульного матча. Команда брала медали только один раз - в 2014-м в финале попала под разгром от США (92:129) и осталась с серебром.

Но у сербов есть пять титулов в составе сборной Югославии - в 1970-м, 1978-м, 1990-м, 1998-м и 2002-м. В первых трех случаях федеративная Югославия (СФРЮ) объединяла Сербию, Хорватию, Словению, Боснию и Черногорию, в последних двух случаях - только Сербию и Черногорию. В 1978 году чемпионат мира тоже проходил на Филиппинах. Тогда в финале югославы в овертайме вырвали победу над сборной СССР (82:81). В 1970-м югославы дома в золотом матче разгромили Бразилию (80:55), а в 1990-м в Аргентине вновь были сильнее сборной СССР (92:75). В 1998 году в Греции югославы в финале обыграли Россию (64:62), через 4 года защитили титул в США (84:77 в овертайме над Аргентиной).

При этом югославы трижды проигрывали финалы на ЧМ (в 1963-м - Бразилии, в 1967-м и в 1974-м - СССР). Также у них в активе были две бронзы (1982, 1986 гг).