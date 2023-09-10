Сборная Германии выиграла финал у Сербии и впервые стала чемпионом мира по баскетболу

Сборная Германии на этом чемпионате до финала не проиграла ни одного матча - 7 побед подряд. На пути к финалу немцы обыграли Японию (81:63), Австралию (85:82), Финляндию (101:75), Грузию (100:73), Словению (100:71), Латвию (81:79) и США (113:111).
Если на групповых этапах победы немцам давались легко, то в плей-офф - очень натужно. В матче с Латвией они были на грани: попади Давис Бертанс попал издали на последних секундах - Германия бы вылетела. А против американцев Германия отлично провела большую часть матча, создала задел в 12 очков, но в концовке едва все не растеряла: США не хватило времени, чтобы вырвать победу.
Германия впервые играла в финале чемпионата мира. Прежде самым успешным был ЧМ-2002, когда команда, ведомая Дирком Новицки, взяла бронзу. В полуфинале она уступила Аргентине (80:86), а в матче за третье место превзошла Новую Зеландию (117:94).
Сборная Сербии на ЧМ-2023 выиграла шесть матчей из семи. На первом этапе она разгромила Китай (105:63), Пуэрто-Рико (94:77) и Южный Судан (115:83), а в начале второго уступила Италии (76:78). Победа над Доминиканской республикой (112:79) открыла сербам дорогу в плей-офф, где они устранили Литву (87:68) и Канаду (95:86), хотя в обоих парах изначально и не считались фаворитами.
Сербия второй раз добралась до титульного матча. Команда брала медали только один раз - в 2014-м в финале попала под разгром от США (92:129) и осталась с серебром.
Но у сербов есть пять титулов в составе сборной Югославии - в 1970-м, 1978-м, 1990-м, 1998-м и 2002-м. В первых трех случаях федеративная Югославия (СФРЮ) объединяла Сербию, Хорватию, Словению, Боснию и Черногорию, в последних двух случаях - только Сербию и Черногорию. В 1978 году чемпионат мира тоже проходил на Филиппинах. Тогда в финале югославы в овертайме вырвали победу над сборной СССР (82:81). В 1970-м югославы дома в золотом матче разгромили Бразилию (80:55), а в 1990-м в Аргентине вновь были сильнее сборной СССР (92:75). В 1998 году в Греции югославы в финале обыграли Россию (64:62), через 4 года защитили титул в США (84:77 в овертайме над Аргентиной).
При этом югославы трижды проигрывали финалы на ЧМ (в 1963-м - Бразилии, в 1967-м и в 1974-м - СССР). Также у них в активе были две бронзы (1982, 1986 гг).
Что касается финала ЧМ-2023, то это была игра равных и достойных соперников. В первой половине игры соперникам не удавалось создать приличный задел. Максимум у сербов - "плюс 5", у немцев и того меньше.
После 20 минут игры на табло было равенство - 47:47. А решающее ускорение немцы предприняли в третьей четверти, когда оторвались на 12 очков (67:55). Сербия не спешила сдаваться и отчаянно пыталась ликвидировать отставание. В середине 4-й четверти ей удалось приблизиться на расстояние "-4" (69:73), но соперник вернул разницу до "+8".
В начале 39-й минуте дальний бросок Аврамовича подарил надежду сербам - 72:78. В следующей атаке Аврамович вновь бросал из-за дуги, когда на нем сфолил Фойтманн. С линии штрафных защитник сербов не промахнулся - 75:78 за 1.21 до сирены.
Потом Богданович сделал перехват в защите, но Гудурич из угла площадки промахнулся. В ответной атаке Шредер реализовал один из двух штрафных - 79:75 за 44 секунды до сирены. Сербы организовали быструю атаку, Гудурич прошел под щит и принес 2 очка со штрафных, но Шредер тоже был результативен в проходе - 81:77 в пользу немцев за 21 секунду до конца основного времени.
В последней атаке сербов Аврамович промахнулся издали, а Гудурич допустил потерю. Шредер вновь встал на линию штрафных и обеспечил победу Германии - 83:77.
Сборная Германии впервые стала чемпионом мира, а Сербия проиграла второй финал (ранее - в 2014-м). За весь ЧМ-2023 немцы не проиграли ни одного матча - 8 побед из 8.
Чемпионат мира
Филиппины
Финал
Германия - Сербия 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20)
Германия: Шредер 28, Ф.Вагнер 19, Фойтманн 12, М.Вагнер 8, Бонга 7, Обст 7, Тайс 2.
Сербия: Аврамович 21, Богданович 17, Петрушев 10, Йович 9, Маринкович 9, Гудурич 4, Давидовац 2, Милутинов 2.
10 сентября. Пасай. Mall of Asia Arena.