В первом тайме Тчуамени ударом с дистанции поразил нижний угол ворот Пикфорда и вывел "трехцветных" вперед.
Англичане отыгрались после того, как Тчуамени сфолил на Сака и капитан Харри Кейн реализовал пенальти. Счет 1:1 держался до 78-й минуты - чемпионы мира вновь вышли вперед. Гризманн навесил слева, а Жиру головой сыграл на опережение - 2:1.
Англия могла сравнять счет на 84-й минуте, когда бразильский судья Сампайо после подсказки VAR посмотрел видео-повтор и увидел, как Эрнандес снес Маунта. К "точке" вновь пошел Кейн, но на этот раз он сплоховал - мяч пролетел выше ворот.
Сборная Франции вышла в полуфинал на втором чемпионате мира подряд. На чемпионате мира в 2018 году Франция дошла до финала, где обыграла Хорватию (4:2) и стала чемпионом.
В полуфинале Франция сыграет с Марокко. Матч состоится 14 декабря.
У Англии - лишь одна победа против Франции за 24 года, в ноябре 2015 года в товарищеском матче со счетом 2:0 (при 6 поражениях и двух ничьих).
Сборная Англии 3-й раз в XXI веке вылетела в 1/4 финала чемпионата мира. В четвертьфинале Англия также вылетала на ЧМ-2002 и ЧМ-2006.
На прошлом чемпионате мира англичане дошли до полуфинала, но вылетели. В матче за 3-е место команда уступила Бельгии. Это был единственный случай в XXI веке, когда Англия дошла до 1/2 финала чемпионата мира.
1/4 финала
Англия – Франция 1:2 (0:1)
Голы: Кейн 54 (пен) - Тчуамени 17, Жиру 78.
Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз (Грилиш, 90), Шоу, Хендерсон (Маунт, 79), Райс, Беллингем, Фоден (Рэшфорд, 85), Сака (Стерлинг, 79), Кейн.
Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Жиру, Гризманн, Дембеле (Коман, 79), Мбаппе.
Предупреждения: Гризманн (43), Дембеле (46), Эрнандес (82), Магуайр (89).
Судья: В.Сампайо (Бразилия).
На 84-й минуте Кейн не реализовал пенальти (выше).
Владение мячом: 57% - 43%
Удары (в створ): 15 (7) - 8 (5)
Угловые: 5 - 2
Офсайды: 1 - 2
Фолы: 10 - 14
Передачи (точные): 505 (454) - 370 (312)
Атаки (потенциально опасные): 112 (48) - 102 (39)
10 декабря. Аль-Хор. Al Bayt Stadium. 68 895 зрителей.
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