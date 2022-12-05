В первые полчаса игры футболисты английской сборной владели мячом, однако именно Сенегал создавал опасные моменты. Подопечные Гарета Саутгейта отреагировали на выпады соперника — на 38-й минуте англичане убежали в атаку. Джуд Беллингем отдал передачу с фланга в штрафную, где Джордан Хендерсон уверенно реализовал момент. Через 10 минут они провели ещё одну подобную атаку флангом, которую завершил гол Гарри Кейна после передачи Фила Фодена.

На 57-й минуте Англия забила свой третий гол и последний гол в этом матче — после очередной передачи Фила Фодена с фланга отличился Букайо Сака. Оставшиеся полчаса игры английская команда уверенно контролировала мяч и довела встречу до разгромной победы — 3:0.

В 1/4 финала сборная Англия сыграет с Францией. Матч состоится 10 декабря и начнётся в 21:00 по литовскому времени.