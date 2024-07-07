Сборная Англии обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал. Там она встретится с Нидерландами, победившими Турцию

Основное время в матче между Англией и Швейцарией закончилось со счетом 1:1, причем оба гола были забиты один за другим примерно за 10 минут до конца второго тайма.
Швейцарцы открыли счет на 75-й минуте, однако англичане ответили на это уже через пять минут: после удара Букайо Сака со значительного расстояния мяч ударился о траву, попал в штангу, а затем залетел в ворота.
Во время дополнительного времени ни одна из команд не смогла забить, в результате все решила серия пенальти.
Англичане забили все свои пенальти, а швейцарцы не сумели реализовать свой первый удар.
Нидерланды (далеко не сразу) одолели Турцию
Первый тайм этого матча прошел с ощутимым преимуществом сборной Турции, которая значительно больше атаковала и открыла счет на 35-й минуте после навеса в штрафную и удара головой.
Нидерланды отставали до 70-й минуты, когда Стефан де Врей сравнял счет — и тоже головой после навеса в штрафную.
Победный гол залетел в ворота Турции уже через шесть минут: вначале его приписали игроку нидерландской сборной, но затем выяснилось, что мяч отправился в сетку от ноги турецкого защитника Мерта Мюлдюра.
Полуфинал Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов состоится в среду, 10 июля.