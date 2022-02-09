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Норвежские СМИ обрушились с критикой на российских спортсменов после победы Александра Большунова в лыжной гонке на 30 км. Жестче остальных по россиянам прошелся обозреватель норвежского NRK Ян Петтер Сальтведт, пишет "Чемпионат".
Aleksandras Bolšunovas, Yoni Maki
Aleksandras Bolšunovas, Yoni Maki
© Imago / Scanpix

В выходные российский лыжник Александр Большунов выиграл первую мужскую гонку на Олимпийских играх в Пекине — скиатлон на 30 км. Победа российского спортсмена вызвала бурю негодования в Норвегии, чьи представители в данном виде программы остались без медалей.

Журналист Ян Петтер Сальтведт в статье на сайте NRK написал, что "русских вообще не должно быть на Олимпиаде", что санкции WADA — "это легкая пародия на приговор", а вердикт CAS о сокращении срока санкций в отношении России — "пятно на спортивной истории".

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"Большунов может выиграть на Олимпиаде все, что сумеет. Другое дело, что его, как и остальных представителей России, не должно быть на Играх. Организаторы Олимпиады, русские и МОК работают в тесном контакте, чтоб выйти за рамки дозволенного. Участие России в Играх, пусть даже под олимпийским флагом, — пародия на наказание", — написал Сальтведт.

Журналист считает, что единственным приемлемым решением в отношении России был бы "полный бан на четыре года". Он выразил негодование тем, что "Большунов праздновал первое личное золото Олимпиады, улыбаясь, хлопая себе на последнем километре дистанции и размахивая флагом на финише, хотя мог подождать этой медали до следующей Олимпиады".

"Четыре года полного исключения страны, никакого использования российского флага — вот что было бы воспринято как настоящее наказание для России. В противном случае вердикт никакого значения не имеет. Но этого МОК и добивается. Они хотят, чтобы самая большая страна в мире и их спонсоры участвовали в соревнованиях", — добавил Сальтведт.

6 февраля Большунов победил в скиатлоне с большим преимуществом. Россиянин "привез" ближайшему сопернику минуту и 11 секунд. На пресс-конференции после гонки спортсмену задали вопрос о применении запрещенных препаратов. Россиянин назвал вопрос некрасивым и посоветовал журналистам прийти на его тренировку.

Золото Большунова в скиатлоне — первое для российской команды с Олимпиады в Турине в 2006 году. Сам лыжник впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Как известно, российские спортсмены выступают на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России. Государственный флаг и гимн оказались под запретом из-за санкций WADA.

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