Российским футбольным клубам запретили выступление в еврокубках. Теперь окончательно

"Российских клубов не будет в клубных турнирах УЕФА в сезоне 2022/23", - сообщает пресс-служба УЕФА.

Российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных турнирах решением УЕФА и ФИФА от 28 февраля из-за вторжения российских войск в Украину.

Решение было принято с формулировкой "до последующего уведомления".

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Как писало издание championat.com, решение по отстранению российских клубов от еврокубков, а сборных - от европейских турниров было не окончательным, у европейских чиновников было два варианта: официально отстранить сборные и клубы на весь следующий сезон или продлить нынешнее отстранение до последующего уведомления.

Второй вариант оставлял России шансы побороться за выход на Евро. Но чиновники УЕФА выбрали жесткий, первый вариант.

Таким образом, мужская сборная не только пропустит Лигу наций, но и не сможет принять участия в отборочном турнире к чемпионату Европы-2024, поскольку он стартует уже в марте 2023 года.

Кроме того, российских команд не будет в будущем сезоне в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА, Лиге конференций УЕФА, Лиге чемпионов УЕФА среди женщин и в Юношеской лиге УЕФА.

В дополнение к этому УЕФА отклонил заявку России на проведение у себя чемпионатов Европы 2028 или 2032 годов. О планах России претендовать на проведение Евро-2028 или Евро-2032 23 марта этого года заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.