Российский лыжник Александр Большунов в субботу, 19 февраля, выиграл свою третью золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Он финишировал первым в заключительной гонке программы у мужчин - масс-старте свободным стилем. Из-за плохих погодных условий дистанцию лыжного марафона пришлось сократить с 50 до 30 км. Кроме того начало соревнований было отложено на один час.
Серебряная медаль - у россиянина Ивана Якимушкина
Александр Большунов преодолел 30-километровое расстояние за 1 час 11 минут и 32,7 секунды. Вторым к финишу пришел его соотечественник Иван Якимушкин, отставший от чемпиона на 5,5 секунды. Бронзовым призером стал норвежец Симен Хегстад Крюгер.
Ранее Александр Большунов завоевал на Олимпийских играх - 2022 в Пекине золотую медаль в скиатлоне и в эстафетной гонке.
Всего в активе команды Олимпийского комитета России на зимних Играх-2022 шесть золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Подсчитали, сколько литовцы потратили в Польше за неделю и сколько нужно купить, чтобы поездка окупилась (20)
За первую неделю, когда в Польше отменили НДС , литовцы...
Находящийся в Вильнюсе министр обороны США: российские войска "готовы нанести удар" по Украине (5)
Российские войска "готовы нанести удар" по Украине,...
Науседа после встречи с Камалой Харрис: США думают об укреплении Балтийских стран (21)
Президент Литвы Гитанас Науседа , который в пятницу...
Байден: Путин уже принял решение о нападении на Украину, для него готовят ложный предлог (82)
Президент США Джо Байден со ссылкой на разведку...
Шимоните после встречи с министром обороны США: я выразила готовность страны принять больше американских военных (37)
Литва готова принять больше американских военных,...