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Александр Большунов выиграл третью золотую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине, придя первым в масс-старте свободным стилем. Серебряную медаль получил россиянин Иван Якимушкин.
Aleksandras Bolšunovas
Aleksandras Bolšunovas
© AP / Scanpix

Российский лыжник Александр Большунов в субботу, 19 февраля, выиграл свою третью золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Он финишировал первым в заключительной гонке программы у мужчин - масс-старте свободным стилем. Из-за плохих погодных условий дистанцию лыжного марафона пришлось сократить с 50 до 30 км. Кроме того начало соревнований было отложено на один час.

Серебряная медаль - у россиянина Ивана Якимушкина

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Александр Большунов преодолел 30-километровое расстояние за 1 час 11 минут и 32,7 секунды. Вторым к финишу пришел его соотечественник Иван Якимушкин, отставший от чемпиона на 5,5 секунды. Бронзовым призером стал норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Ранее Александр Большунов завоевал на Олимпийских играх - 2022 в Пекине золотую медаль в скиатлоне и в эстафетной гонке.

Всего в активе команды Олимпийского комитета России на зимних Играх-2022 шесть золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей.

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