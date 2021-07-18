Федерация гребного спорта России (ФГСР) сняла гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина с Олимпиады в Токио после того, как их вторая допинг-проба подтвердила наличие мельдония в организме спортсменов. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гребного спорта.

Никита Моргачев и Павел Сорин значились в первоначальной заявке российской команды по академической гребле, которая должна была выступить на Олимпийских играх в Токио. Из-за отстранения этих спортсменов от участия в Олимпиаде россияне не будет участвовать в состязаниях по гребле в парной четверке.

В ОКР призвали запретить рекламу мельдония на ТВ

В свете скандала с отстранением от Олимпиады двух российских гребцов глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков призвал запретить рекламу мельдония на федеральных телеканалах. "Более 40 человек сейчас отбывают наказание именно из-за мельдония, который, по моему мнению, является абсолютно бесполезным для подготовки российских спортсменов. Думаю, нужно запретить его активную рекламу", - приводит его слова агентство ТАСС.

Поздняков также отметил, что очередной допинг-скандал накануне старта Олимпиады "не добавил позитива, а скорее негативно повлиял на имидж российского спорта".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.