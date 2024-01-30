Российская фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на 4 года за допинг

При этом CAS не рассматривал вопрос о медалях командного турнира Олимпиады-2022 - решение по поводу возможного перераспределения медалей командного турнира примет Международный олимпийский комитет.

Таким образом, после того, как Валиеву лишили золота чемпионата Европы-2022, победительницей турнира станет другая россиянка Анна Щербакова, Александра Трусова (Россия) получит серебро, а бельгийка Луна Хендрикс – бронзу.

Таким образом, фигуристка лишится всех наград с 25 декабря 2021-го: золота командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, золота чемпионата России-2022 (плюс серебро ЧР-2023 и бронза ЧР-2024), золота чемпионата Европы-2022 и всех медалей Гран-при России последних двух сезонов.

Решение CAS означает, что срок дисквалификации Валиевой официально истечет в конце декабря 2025 года.

Суд посчитал, что Валиева на заседании не смогла доказать, что приняла запрещенный препарат непреднамеренно. Статус защищенного лица тоже не помог.

Решением CAS, 17-летняя Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года. Это самое строгое наказание из всех возможных за нарушение антидопинговых правил.

Решение суда в Лозанне было обнародовано 29 января - почти два года спустя после Олимпиады в Пекине, где Валиева стала чемпионкой в командных соревнованиях и заняла 4-е место в личных соревнованиях.

Как сообщалось, Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре-2021 на чемпионате России. Об этом стало известно после командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, в котором сборная России заняла первое место. На Олмпиаде в Пекине Валиевой было 15 лет.

Результаты анализов с чемпионата России-2021 были объявлены позже, поскольку лаборатория в Стокгольме, проверявшая образец, пострадала от пандемии Covid-19.

CAS разрешил Валиевой продолжить выступления на Олимпийских играх, учитывая, что она несовершеннолетняя, но не извинил ее за допущенный проступок.

Международный олимпийский комитет принял решение не вручать медали никому из участников командных соревнований Олимпиады-2022 до разрешения дела россиянки о допинге.