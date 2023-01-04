Костенюк станет членом женской сборной Швейцарии. В то же время она сможет выступать за мужскую команду, "если возникнет необходимость", говорится в сообщении.
С начала войны России против Украины это первая российская спортсменка высокого уровня (как среди женщин, так и среди мужчин), сменившая спортивное гражданство.
В пресс-релизе швейцарской шахматной федерации сказано, что Костенюк сейчас находится на девятом месте мирового рейтинга шахматисток. Согласно заявлению федерации, "после начала войны в Украине она отвернулась от своей родной страны и сейчас выступает под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ)".
В марте 2022 года шахматистка подписала открытое письмо, осуждающее российское военное вторжение в Украину.
Костенюк 38 лет, она является 12-й чемпионкой мира по шахматам среди женщин (с сентября 2008 года по декабрь 2010 года), двукратной чемпионкой России, чемпионкой Европы, трёхкратной победительницей Всемирных шахматных олимпиад в составе национальной команды. Шахматистка является обладательницей звания гроссмейстера среди мужчин. Кроме того, она дважды выигрывала чемпионат Швейцарии.
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