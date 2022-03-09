aA
Российский футбольный союз просит CAS отменить решение ФИФА и УЕФА о запрете участвовать в соревнованиях командам из РФ. Международные организации отстранили российских футболистов от соревнований из-за войны в Украине.
Rusijos vyrų futbolo rinktinė
Rusijos vyrų futbolo rinktinė
© Itar-Tass / Scanpix

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал во вторник, 8 марта, две апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении от соревнований всех российских команд и клубов.

В сообщении пресс-службы CAS указывается, что в своих апелляциях РФС просит отменить решения, вынесенные ФИФА и УЕФА в конце февраля, и восстановить все российские национальные сборные и клубы в качестве участников соревнований под эгидой этих организаций, а также приостановить исполнение оспариваемых решений.

В соответствии с Кодексом спортивного арбитража CAS инициировал две отдельные арбитражные процедуры в ходе которых будет выяснять позицию сторон-ответчиков, отмечается в пресс-релизе.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли совместное решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой в ответ на вторжение российских войск в Украину.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Renata Valatkienė

Kaip turėtų elgtis darbdaviai tokiose kritinėse situacijose: svarbu ne tik nuraminti darbuotojus

Delfi Plius Sniego pilys

Kaip iki karo atrodė Londone gyvenančių rusų oligarchų turtai: reikalaudavo „auksinių“ pašto kodų savo namams

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Investavimas karo metu pagal Marčiulaitį: ką daryti ir ko – šiukštu ne

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Pradėjai investuoti, o ką daryti toliau? Pradedančiųjų klaidos ir baubai

Delfi Plius Vytautė Merkytė

Skerdynės darbininkų rojuje: žiauriausiai sovietų istorijoje numalšintas protestas buvo slepiamas daugybę metų

Delfi Plius Arūnas Marcinkevičius

Ekspertas apie alkoholizmą: pamirškit „kodavimus“, yra kitų labai veiksmingų priemonių

TOP новостей

Karas Ukrainoje Karas Ukrainoje Karas Ukrainoje

Война в Украине. "Режим тишины" и гуманитарные коридоры, оборонительные бои продолжаются

Война в Украине продолжается уже две недели. Бомбежки...

Специальный эфир Delfi: вторая неделя войны в Украине и ситуация в Вильнюсском центре беженцев

Вторую неделю продолжается война России с Украиной. По...

Премьер Литвы: некоторые наши сограждане чувствуют себя неуютно

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду на...

Цены на заправках шокируют: горючее стоит больше 1,8 евро за литр (73)

Горючее в Литве дорожает в ускоренном темпе. Судя по...

Около посольства России в Вильнюсе вешают таблички с новым названием улицы

Около посольства России в Вильнюсе вешают таблички с...