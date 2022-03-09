Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал во вторник, 8 марта, две апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении от соревнований всех российских команд и клубов.
В сообщении пресс-службы CAS указывается, что в своих апелляциях РФС просит отменить решения, вынесенные ФИФА и УЕФА в конце февраля, и восстановить все российские национальные сборные и клубы в качестве участников соревнований под эгидой этих организаций, а также приостановить исполнение оспариваемых решений.
В соответствии с Кодексом спортивного арбитража CAS инициировал две отдельные арбитражные процедуры в ходе которых будет выяснять позицию сторон-ответчиков, отмечается в пресс-релизе.
28 февраля ФИФА и УЕФА приняли совместное решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой в ответ на вторжение российских войск в Украину.
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