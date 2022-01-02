В новогоднюю ночь по Москве "Вашингтон", в составе которого на регулярной основе выступают четверо россиян — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов — приехал в гости к "Детройту".

Начало встречи для столичных гостей вышло сонным, в то время как не игравшие с 18 декабря "Ред Уингз" были заряженными, бодрыми и мотивированными. Звонок будильника для "Кэпиталз" прозвучал в концовке первого периода, когда Орлов поставил подножку Тайлеру Бертуцци, а Пий Суттер в начале второй 20-минутки с передач Сэма Ганье и единственного российского легионера хозяев Владислава Наместникова, проводящего отличный сезон, открыл счет. Формально время большинства детройтцев уже истекло, но по сути это была реализация лишнего.

Пропущенная Самсоновым шайба пробудила его полевых партнеров, и они заиграли в совсем другой хоккей. Еще до второго перерыва равновесие в счете было восстановлено. Проводивший первый матч в сильнейшей лиге мира защитник Лукас Юханссон сделал передачу на Кузнецова под чужую синюю линию, а тот активными действиями не позволил Марку Стаалу прервать пас, выскочил с шайбой на ворота и пробил Томаса Грайсса. Для Кузнецова этот гол стал 11-м в сезоне.

Чуть позже, уже в третьем периоде, проводящий великолепную кампанию центрфорвард отметился еще и 22-й голевой передачей, когда в большинстве отдал под щелчок с дальней дистанции на, конечно же, Александра Овечкина. Грайсс вроде бы зацепил шайбу, но она все же заползла за его спиной в ворота.

Интересно, что во время матча было объявлено, что вашингтонцы забросили уже в равных составах, когда время удаления Робби Фаббри уже истекло. Но уже по окончании встречи клуб подал запрос на пересмотр, и лига действительно переоценила момент — шайба пересекла ленточку за секунду до истечения штрафного времени!

Таким образом, Овечкин оформил свою 275-ю шайбу в численном большинстве в карьере и стал единоличным рекордсменом по этому показателю в истории лиги, оставив за спиной Дэйва Андрейчука.

"Это великий момент для меня, для команды, для болельщиков и для игры вообще. Теперь это осталось позади и можно двигаться дальше", — сказал после окончания встречи сам рекордсмен.

Кстати, в голе поучаствовал недавно восстановившийся от тяжелого повреждения шведский центр Никлас Бэкстрем. Из 275-ти голов россиянина в большинстве он поучаствовал в качестве ассистента уже в 116-ти!

Но Александр Великий на этом не остановился и успел на последней минуте установить окончательный счет встречи, поразив уже оставленные Грайссом ворота.

Ови догнал в списке лучших снайперов немца Леона Драйзайтля из "Эдмонтона" — у обоих по 24 точных броска в сезоне — и уже достиг показателя в 50 очков, уступая только тому же Драйзайтлю (51) и его партнеру по "Эдмонтону" Коннору Макдэвиду (52).

Кроме того, россиянин забросил 119-ю победную в матчах регулярных чемпионатов шайбу и вышел на единоличное третье место по этому показателю, опередив легендарного Фила Эспозито. Впереди теперь только Яромир Ягр (135) и Горди Хоу (121).

Гол же в пустые ворота принес капитану "Вашингтона" 1370-е очко в карьере, и здесь он обошел Джонни Бьюсика, войдя в топ-25 бомбардиров за всю историю НХЛ.

Наконец, теперь у Ови 754 результативных броска в карьере, и до занимающего третье место в истории лиги Ягра остается всего 12 точных попаданий.

Из других интересных моментов этого противостояния, Дмитрий Орлов провел свой 600-й поединок в НХЛ, а тремя звездами встречи стали три россиянина: за Овечкиным расположиолись отразивший 19 из 20 бросков Самсонов и, кроме голевой передачи, сделавший два броска и один блок-шот Наместников.

Другие матчи

"Нью-Джерси" — "Эдмонтон" 6:5 ОТ

"Вегас" — "Анахайм" 3:1

"Тампа-Бэй" — "Нью-Йорк Рейнджерс" 3:4 Б

Конкуренты Овечкина в списке бомбардиров провели не самый лучший матч, хотя игра "Эдмонтона" в гостях у "Нью-Джерси" и вышла очень результативной. Драйзайтль не сумел отличиться сам и отдал только одну голевую передачу. Да, Макдэвид оформил дубль, причем в равных составах, но встречу закончил с показателем -1, а его команда уступила в овертайме. Героем встречи стал молодой американский форвард "Дэвилз" Джек Хьюз, набравший 1+1 в основное время, а в дополнительной пятиминутке принесший своей команде еще одним точным броском победу.

Голевая передача Артемия Панарина и 25 сейвов Игоря Шестеркина в игре, а также непробиваемость голкипера в серии буллитов помогли "Рейнджерс" победить "Тампу".

Евгений Дадонов в составе "Вегаса" не набрал очков, но нанес три броска, провел два силовых приема и завершил победную для команды встречу с "Анахаймом" с показателем полезности +1.