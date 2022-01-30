Матч продолжался почти пять с половиной часов и завершился со счетом: 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

35-летний Надаль досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы стопы. Было неясно, сможет ли он вообще продолжать спортивную карьеру.

В начале матча казалось, что Медведев уверенно возьмет второй титул "Большого шлема" в карьере, однако, даже проиграв первые два сета, Надаль смог вернуть себе лидерство. До этого момента Надаль одерживал победу в Мельбурне лишь однажды - в 2009 году.

Медведев рассказал, что уже после матча спросил у Надаля, устал ли тот вообще, - настолько испанец хорошо играл до последней минуты.

Надаль, в свою очередь, признался, что для него это был один из самых эмоциональных матчей в его карьере. Он поблагодарил зрителей за поддержку (болельщики настолько явно предпочитали Надаля Медведеву, что арбитр неоднократно делал им замечания из-за выкриков между подачами россиянина).

"Трудно сказать, что произошло. Матч был в руках у Даниила, но, к сожалению, не удалось победить. Тот самый обидный гейм в третьем сете при 3:2 (4:0) на чужой подаче… После этого Надаль вернулся в игру. Я не был до конца уверен, что Рафаэля хватит на весь матч. Но он опроверг все мои прогнозы. В итоге вытащил матч", - сказал теннисист Евгений Кафельников порталу "Чемпионат".

Год назад Медведев уже выходил в финал турнира Australian Open, однако в итоге отдал победу Джоковичу. В этом году сербский теннисист был депортирован из Австралии до начала турнира из-за нежелания вакцинироваться.

До финала Australian Open Рафаэль Надаль и Даниил Медведев на корте встречались четыре раза: первые три матча выиграл испанец, последний - россиянин.

"Когда мне было 8-10 лет, и я играл со стенкой, я представлял, что это Рафа или Роджер [Федерер]" - рассказывал Медведев перед матчем порталу Спортс.ру.