2024.08.06 08:40

Президент и премьер Литвы поздравили литовских баскетболистов 3х3 с бронзой: они это сделали!

 
Elta
ru.DELFI.lt
Lietuvos 3x3 krepšinio rinktinė laimėjo olimpinę bronzą
Lietuvos 3x3 krepšinio rinktinė laimėjo olimpinę bronzą
ФОТО: Kipras Streimikis | LTOK - K. Štreimikio nuotr.

Руководство Литвы поздравляет мужское баскетбольное трио, завоевавшее бронзовые медали на Олимпийских играх в Париже.

„Они это сделали! Несмотря на неудачи и спотыкания, сборная Литвы по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Париже выстояла, боролась и завоевала бронзовые медали!“ – написал в понедельник вечером на своей странице в Facebook президент Гитанас Науседа.

„Поздравления Эвалдасу Джяугису, Аурелиюсу Пукялису, Шарунасу Вингялису и Гинтаутасу Матулису. Отличный дебют на Олимпийских играх. Спасибо за неповторимые эмоции и радость для Литвы!“ – поблагодарил он.

В свою очередь премьер-министр Ингрида Шимоните поздравила не только команду, но и порадовалась росту и развитию национального баскетбола 3х3.

„Путь команды-тройки к медальному подиуму — лучшее напоминание о том, как важно не сдаваться, споткнувшись в начале пути, не терять веру в себя, друг в друга, получать удовольствие от пребывания на самой престижной спортивной сцене и от того, что умеешь лучше всего. Тыл каждого олимпийца по имени Литва сегодня вечером искренне празднует вместе с Вами“, – говорится в поздравлении премьер-министра.

В понедельник вечером на летних Олимпийских играх в Париже мужская сборная Литвы по баскетболу 3х3 одержала победу над своими латвийскими соседями и завоевала бронзовые медали. Это вторая медаль Литвы на Олимпиаде в Париже: бронзу завоевала также гребец Виктория Сенкуте.

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