Президент и премьер Литвы поздравили литовских баскетболистов 3х3 с бронзой: они это сделали!

„Они это сделали! Несмотря на неудачи и спотыкания, сборная Литвы по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Париже выстояла, боролась и завоевала бронзовые медали!“ – написал в понедельник вечером на своей странице в Facebook президент Гитанас Науседа.

„Поздравления Эвалдасу Джяугису, Аурелиюсу Пукялису, Шарунасу Вингялису и Гинтаутасу Матулису. Отличный дебют на Олимпийских играх. Спасибо за неповторимые эмоции и радость для Литвы!“ – поблагодарил он.

В свою очередь премьер-министр Ингрида Шимоните поздравила не только команду, но и порадовалась росту и развитию национального баскетбола 3х3.