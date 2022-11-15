Футбольный чиновник вместо того, чтобы исключить РФ из организации и отстранить Иран, поставляющий стране-агрессору дроны-камикадзе, от участия в ЧМ-2022, предложил использовать мундиаль в качестве плацдарма для временного прекращения огня между Украиной и РФ.
"Я предлагаю всем подумать о прекращении огня между Украиной и Россией на один месяц во время чемпионата мира. Или хотя бы реализовать гуманитарные коридоры, которые могли бы привести к возобновлению диалога в качестве первого шага к миру.
Вы - мировые лидеры, у вас есть возможность влиять на ход истории. Футбол и чемпионат мира предлагают вам уникальную платформу единства и мира на всей планете", - заявил Инфантино.
Отметим, что украинская сторона отказывается от любого замораживания конфликта, так как это даст возможность российским войскам закрепиться на оккупированных территориях.
Напомним, Россия была отстранена от отборочного турнира ЧМ-2022 после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Однако, несмотря на вторжение РФ в Украину, ФИФА не торопится исключить Россию из организации. Более того, перед стартом ЧМ-2022 стало известно, что ФИФА продала российскому каналу права на трансляцию матчей мундиаля.
Добавим, что чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Стартует мундиаль матчем между сборными Катара и Эквадора.
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