2024.07.27 14:23

Первыми чемпионами Олимпиады-2024 стали китайские стрелки из винтовки

 
rus.DELFI.lv
Olimpinės žaidynės 2024
Olimpinės žaidynės 2024
ФОТО: Beata Zawrzel/NurPhoto/Shutterstock | Vida Press

Китайцы Хуан Юйтин и Шэн Лихао стали первыми чемпионами парижской Олимпиады - они выиграли смешанные командные соревнования по стрельбе из пневматического винтовки на дистанции 10 метров.

Соревнования по пулевой стрельбе проходят в Шатору (Франция). В смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров выступали 28 дуэтов. Латвийские стрелки в этом виде программы не участвовали.

В финале китайский дуэт Хуан Юйтин / Шэн Лихао со счетом 16:12 выиграл у Кым Джи Хен и Пака Ха Чона из Южной Кореи.

В матче за бронзовые награды казахстанский дуэт в составе Александры Ле и Ислама Сатпаева выиграл у немцев Анны Янссен и Максимилиана Ульбрих асо счетом 17:5.

Олимпийские игры пройдут до 11 августа. Соревнования принимает не только Париж, но еще 16 мест, включая заморскую территорию Франции – Французскую Полинезию (на Таити соревнуются серфингисты).

В целом в программу Игр включены 32 вида спорта и будет разыграно 329 комплектов медалей.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии