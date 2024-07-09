Первый полуфинал ЕВРО-2024: капитана испанцев травят, Гризманна могут посадить в запас

Гризманн не попадёт в стартовый состав на полуфинал?

Инсайд от французского издания L’Euipe — Дешам может оставить Антуана Гризманна в запасе. И речь идёт не о матче, который ничего не значит, а о полуфинале Евро. По данным источника, главный тренер сборной Франции хочет выпустить с первых минут Усмана Дембеле, а Гризманна оставить в запасе. Компанию Дембеле в линии атаки составят Килиан Мбаппе и Рандаль Коло Муани.

Гризманн пока играет не так, как многие от него ждут. Даже партнёры по сборной Франции рассчитывают на совсем другого Антуана. Вот, к примеру, что сказал полузащитник Адриен Рабьо: „Мы ожидаем от Гризманна гораздо большего, потому что знаем, на что он способен. Можем победить и без него, конечно, но было бы легче, если бы Антуан был в отличной форме“.