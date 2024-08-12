Парижская Олимпиада в цифрах: 31 мировой рекорд и лучшие атлеты по медалям

Латвия на Олимпиаде-2024 осталась без медалей во второй раз после восстановления независимости страны (впервые это было в Рио-2016) и в четвертый раз в истории современных Олимпийских игр. Лучшие результаты в Париже - 4-е место в мужском баскетболе 4х4 (после золота в Токио-2020) и 5-е место велогонщика Тома Скуйиньша в групповой гонке). Всего латвийские спортсмены 4 раза попадали в топ-10, тогда как эстонцы - 9 раз, литовцы - 15 раз.
Из стран Балтии Эстония тоже вернулась из Парижа с пустыми руками, а литовцы завоевали в Париже две серебряные и две бронзовые медали. После восстановления независимости страны Литва всегда берет медали на летних Олимпийских играх, но третий раз подряд осталась без золота (нет побед после Лондона-2012).
В неофициальном рейтинге стран победу в последний день одержали США - 126 медалей (40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых). Китай занял второе место по количеству медалей (91) - 40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых. Япония стала третьей – 20 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых. Хозяева ОИ французы замкнули топ-5 с 16 золотыми.
Всего медали ОИ-2024 выиграли представители 91 команды (спортсмены из Беларуси и России выступали в нейтральном индивидуальном статусе).
Если соотнести количество медалей на численность населения стран, то рекордсменом является Гренада. Спортсмены этого небольшого островного государства, расположенного в группе Малых Антильских островов в Карибском море, завоевали две бронзовых медали - отличились метатель копья Андерсон Питерс и десятиборец Линдон Виктор. Таким образом, у Гренады - одна медаль на 56 289 жителей страны.
В топ-6 рейтинга также входят Доминика, Сент-Люсия, Новая Зеландия и Бахрейн. США заняли в этом зачете 47-е место, Китай - 74-е, а „рекордсменом“ является Индия, получившая одно серебро и пять бронз (т.е. в среднем одна медаль на 234 млн жителей).
В Париже четыре страны впервые в истории Олимпиад выиграли олимпийское золото. Ботсвану порадовал бегун Летсиле Тебого (победил в финале на 200 метров), Доминику - прыгунья в длину Тея Лафонда, Гватемалу - стрелок Адриана Руано Олива, Сент-Люсию - бегунья Жюльен Алфред (победила в финале 100-метровки).
Первое олимпийское золото завоевала и олимпийская сборная беженцев – Синди Нгамба сделала это в боксе.
Вообще первые медали в истории Олимпиад выиграли Албания (бронза Чермена Валиева в вольной борьбе) и Кабо-Верде (бронза боксера Давида де Пины).
В качестве нейтральных спортсменов МОК допустил на Олимпиаду-2024 15 россиян и 17 белорусов. Если у спортсменов из России - одна медаль (серебро в парном разряде взяли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер), то спортсмены из Беларуси четыре раза попадали на пьедестал почета (1-2-1).
За 16 дней соревнований на олимпийских аренах был побит 31 мировой рекорд - на девять больше, чем три года назад в Токио, и на четыре больше, чем на Олимпиаде в Рио восемь лет назад.
Больше всего мировых рекордов пришлось на велотрек (12), также их обновляли в спортивном скалолазании (5), плавании (4), легкой атлетике (3), гребле на каноэ (1), современном пятиборье (3) и тяжелой атлетике (2). А олимпийские рекорды улучшались 125 раз в десяти дисциплинах.
Как правило, наибольшее количество медалей на Олимпиадах берут в плавании. Не стала исключением и парижская Олимпиада. Главной звездой стал Леон Маршан - французский пловец выиграл пять медалей - четыре золотые и одну бронзовую. Австралийка Молли О’Каллаган и американка Торри Хаск тоже завоевали пять медалей в плавании.
За пределами бассейна внимание к себе приковала американская гимнастка Симона Байлс, которая в Париже выиграла три золота. Теперь 27-летняя Байлс является семикратной олимпийской чемпионкой, но не смогла побить рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной (9 золотых).
Организаторам Игр удалось продать большую часть билетов. Из десяти миллионов билетов было раскуплено свыше 9,5 млн. Еще несколько миллионов человек наблюдали за соревнованиями на улицах Парижа и в специальных смотровых площадках по всей Франции. Кроме того, около миллиона зрителей смотрели 3-4 августа за шоссейными велогонками вдоль трассы.
Рекорды посещаемости в истории Олимпиад установили такие виды спорта, как регби-7, гандбол, пляжный волейбол.
Наибольшее количество болельщиков посетили олимпийские объекты 30 июля (вторник): за перипетиями соревнований лично наблюдали 743 тысячи зрителей.
Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе.