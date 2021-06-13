В субботу во время игры Дания-Финляндия Эриксен упал и потерял сознание за несколько минут до перерыва.
"Мы провели реанимацию, это была остановка сердца", - сказал врач сборной Дании Мартин Боесен.
"Насколько мы были близки к тому, чтобы потерять его? Не знаю. Но мы вернули его после одной дефибрилляции, так что это довольно быстро", - отметил доктор.
"Результаты обследований, которые были сделаны на этот момент, выглядят нормально. У нас нет объяснения, почему это произошло", - добавил он.
Сейчас состояние 29-летнего игрока миланского "Интера" стабильное, он продолжает находиться в больнице.
Главный тренер сборной Дании Каспер Хюльманд сказал, что Эриксен мало что помнит о моменте, когда он упал на газон.
"Я думаю, что вы чувствуете себя сейчас хуже, чем я. У меня ощущение, будто я сейчас пойду тренироваться, ребята", - передал тренер слова игрока.
Хюльманд добавил, что Кристиан находится в хорошем настроении.
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