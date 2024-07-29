Организаторы ОИ-2024 извинились за церемонию открытия, а МОК удалил ролики с YouTube

Некоторые другие комментаторы считают, что сцена могла отсылать к другому произведению искусства: к написанной в XVII веке картине художника Яна ван Бейлерта „Пир богов “, которая изображает сцену из греческой мифологии и которая находится в одном из музеев Парижа.

На соседних с Сеной зданиях выступали многочисленные певцы, танцоры и другие артисты. В одном из фрагментов шоу несколько драг-королев (так называют артистов-мужчин, которые переодеваются в женскую одежду и используют броский макияж) изображали сцену, в которой многие увидели отсылку к „Тайной вечере“. Там также был представлен полуобнаженный певец в образе греческого бога Диониса.

Церемония, проходившая в Париж е 26 июля, вопреки традиции состоялась не на стадионе, а в центральной части города: она была сосредоточена вокруг реки Сена, по которой проезжали корабли и лодки с атлетами.

Эту версию косвенно подтвердил и Томас Жоли, арт-директор церемонии открытия: он заявил, что имелась в виду не „Тайная вечеря“, а сцена с языческими богами на Олимпе. „В моей работе вы никогда не найдете желания унизить кого-то и что-то“, — сказал он телекомпании BFMTV.

„Мне кажется, все совершенно очевидно: к столу прибывает Дионис. Он здесь, потому что он бог праздника, вина и отец Секуаны, богини реки Сены. Идея заключалась скорее в том, чтобы провести большой языческий фестиваль, связанный с богами Олимпа, олимпизмом“, - пояснил Жюли.