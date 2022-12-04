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Завершились два матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. В четвертьфинал пробились сборные Нидерландов и Аргентины, которые сыграют друг с другом. Матч пройдёт 9 декабря, начало запланировано на 21:00 по литовскому времени.
Lionel Messi
Lionel Messi
© Getty images

Команда Луи ван Гала уверенно обыграла сборную США благодаря голам Мемфиса Депая, Дейли Блинда и Дензела Думфриса. Единственный мяч американцев на счету Хаджи Райта. Оранжевые не проигрывают уже в 11 матчах чемпионатов мира подряд – это их лучшая серия в истории.

Аргентина оказалась сильнее Австралии. Счёт открыл форвард Лионель Месси, который провёл 1000-й матч в профессиональной карьере. Укрепил преимущество аргентинцев Хулиан Альварес, который воспользовался ошибкой голкипера австралийцев Мэтью Райана. На 77-й минуте Крейг Гудвин отыграл один мяч, но большего австралийцам добиться не удалось. Итог – 2:1, победа Аргентины.

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Чемпионат.ру
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