Команда Луи ван Гала уверенно обыграла сборную США благодаря голам Мемфиса Депая, Дейли Блинда и Дензела Думфриса. Единственный мяч американцев на счету Хаджи Райта. Оранжевые не проигрывают уже в 11 матчах чемпионатов мира подряд – это их лучшая серия в истории.
Аргентина оказалась сильнее Австралии. Счёт открыл форвард Лионель Месси, который провёл 1000-й матч в профессиональной карьере. Укрепил преимущество аргентинцев Хулиан Альварес, который воспользовался ошибкой голкипера австралийцев Мэтью Райана. На 77-й минуте Крейг Гудвин отыграл один мяч, но большего австралийцам добиться не удалось. Итог – 2:1, победа Аргентины.
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