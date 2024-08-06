Олимпийские игры в Париже, 10-й день: мировой рекорд "нового Бубки" и бронза литовских баскетболистов

Литва и Латвия разыграли бронзу в баскетболе 3×3
Латвийским баскетболистам не удалось повторить свой замечательный успех на токийской Олимпиаде и взять золото в баскетболе 3×3.
В полуфинале латвийская команда проиграла хозяевам, французам, со счетом 14:21. В другом полуфинале литовцы уступили голландцам — 9:20.
В матче балтийских команд за бронзу со счетом 21:18 победили литовцы.
Финал Франция-Нидерланды состоялся поздно вечером. Нидерланды победили в овертайме 18:17.
В женском баскетболе 3×3 тоже сменился олимпийский чемпион: команда США проиграла в полуфинале испанкам 16:18, и американкам пришлось удовольствоваться бронзой, отвоеванной у канадок.
В финале вечером в понедельник сошлись Испания и Германия, и немки победили 17:16.
Футбол. Испания и Франция в финале
В олимпийском футболе тоже пришло время главных матчей. В первом полуфинале в понедельник Испания, пропустив от Марокко гол с пенальти, во втором тайме отыгралась и выиграла 2:1.
В прошлый раз, в Токио, испанцы в финале проиграли в дополнительное время бразильцам. Если в этот раз им удастся выиграть, то победы подряд на чемпионате Европы и на Олимпиаде стали бы замечательным успехом и подтверждением мощи испанского футбола.
Франция поздно вечером обыграла Египет со счетом 3:1 и вышла в финал, где встретится с испанцами.
Новый Бубка продолжает побеждать
В прыжках с шестом предсказуемую, но от этого не менее яркую победу одержал феноменальный швед Арманд „Мондо“ Дуплантис.
При этом победил Мондо с новым, невероятным мировым (и, естественно, олимпийским) рекордом — 6 метров 25 сантиметров.
Родившийся и выросший в США Дуплантис, которому сейчас 24 года, еще в 2020 году побил рекорд украинца Сергея Бубки — 6 м 14 см — который держался 26 лет и, казалось, не будет побит никогда.
Второе место вслед за американским шведом Дуплантисом занял его почти соотечественник, Сэм Кендрикс из США, третье — Эммануил Каралис из Греции.
Велоспорт — Британия начинает выигрывать на треке
В понедельник начались соревнования на велосипедном треке, и первое золото завоевали британские спортсменки, обогнав в финале командного спринта новозеландок.
Британия — одна из главных „велосипедных держав“ в спортивном мире. На прошлой Олимпиаде, в Токио, на треке британские велосипедисты и велосипедистки собрали три золотых, три серебряных и одну бронзовую медали.
Еще одним золотом в понедельник порадовала британских болельщиков бегунья Кили Ходжкинсон, на несколько метров убежав от соперниц на финишной прямой дистанции 800 метров.
В неофициальном общем медальном зачете лидируют по-прежнему Китай и США — 21 и 20 золотых медалей, за ними идут Австралия (13), Франция и Великобритания (по 12).