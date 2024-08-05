Олимпийские игры в Париже, 9-й день: "Золотой шлем" Джоковича, второе золото Украины и снова грязная Сена

„Золотой шлем“ Новака Джоковича
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович стал пятым в истории обладателем „Золотого шлема“ (победителем всех турниров „Большого шлема“ и олимпийских игр).
37-летний Джокович завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр-2024 в Париже, обыграв в финале испанца Карлоса Алькараса, победителя „Уимблдона“ и „Ролан Гарроса“ — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
Джокович — 24-кратный победитель турниров „Большого шлема“, но впервые в карьере он стал олимпийским чемпионом.
Победный матч длился три часа. Выиграв финальный матч, Джокович упал на колени прямо на корте, а затем вытащил из сумки флаг Сербии, помахав им своим болельщикам.
„Я наконец-то выиграл олимпийское золото в 37 лет“, — сказал Джокович в интервью телеканалу Eurosport.
„Самое главное, что я играл за свою страну. Я горд тем, что играл за Сербию. Я знаю, что Карлос [Алькарас], и Рафа [Рафаэль Надаль] с гордостью играют за Испанию, что Энди [Маррей] любит играть за Британию, Роджер [Федерер] — за Швейцарию, а Алекс Зверев победил в Токио для Германии. Вы видели реакцию всех этих ребят, когда они побеждают для своей страны — это что-то особенное“, — сказал олимпийский чемпион.
Джокович завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, занял четвертое место в Лондоне в 2012 году, рано выбыл из игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году и проиграл матч за бронзу в Токио в 2020 году.
Завоевав в Париже золото, Джокович присоединился к элитному клубу, став всего лишь пятым игроком в мире, на счету которого победы на всех четырех турнирах „Большого шлема“ и олимпийский титул. Кроме него этим достижением могут гордиться только Рафаэль Надаль, Серена Уильямс, Андре Агасси и Штеффи Граф.
„Это мои пятые Олимпийские игры, — сказал Джокович. — На трех из них я играл в полуфиналах, но ни разу по какой-то причине не смог преодолеть этот барьер. Когда я вышел на корт в полуфинале, я только об этом и думал… Вот почему в начале этого матча [финала с Алькарасом] я не так нервничал, как будто медаль уже была у меня в кармане. И я хотел выложиться по полной. Я думаю, что тот факт, что я уже прошел в финал, сильно помог“.
На Олимпиаде в Париже Джокович не проиграл ни одного сета, несмотря на то, что совсем недавно перенес операцию на колене после травмы, полученной им на Открытом чемпионате Франции.
Второе золото Украины
Олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту стала украинская спортсменка Ярослава Магучих.
Это уже вторая золотая медаль для Украины. 3 августа украинские фехтовальщицы во главе с Ольгой Харлан завоевали золото для украинской команды.
Магучих прыгнула на 2 метра, опередив Николу Олислагерс из Австралии.
Элеанор Паттерсон из Австралии и Ирина Геращенко, также из Украины, разделили бронзу с результатом 1,95.
Это первое олимпийское золото Ярославы Магучих. В Токио она получила бронзу, но победила на прошлогоднем чемпионате мира, установив рекорд в 2,1 м.
„Наконец-то я вписала Украину в историю мировой легкой атлетики“, — прокомментировала Магучих свою победу.
Серебро нейтральных россиянок
Серебряными призерами Олимпийских игра в женском парном теннисе стали россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В финале они на тай-брейке проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини со счетом 7:10.
Международный олимпийский комитет отстранил Россию и Беларусь от командных видов спорта на Парижских играх из-за войны в Украине. Отдельным спортсменам с российскими или белорусскими паспортами разрешалось соревноваться в качестве нейтральных игроков, если они проходили квалификацию, а затем получали разрешение на участие в Олимпиаде, в медальном зачете их достижения учтены не будут.
„Мы сделаем все возможное, чтобы победить, — сказала Андреева перед финалом. — Это прекрасное чувство, потому что мы знаем, что в любом случае привезем домой медаль. Конечно, было бы здорово, если бы мы смогли привезти домой золото“.
Первая медаль команды беженцев, хотя пока неизвестно, какая
Боксерша Синди Нгамба вошла в историю, обеспечив олимпийской сборной беженцев ее первую медаль.
25-летняя спортсменка из Камеруна победила посеянную под шестым номером француженку Давину Мишель. Судьи единогласно присудили ей победу, и Мишель вышла в полуфинал женского турнира в весовой категории 75 кг.
Поскольку каждая из проигравших полуфиналисток получает бронзу, медаль Нгамбе гарантирована.
Нгамба переехала в Британию в возрасте 10 лет, но выступать за британскую команду не может, потому что у нее нет британского паспорта.
„Для меня очень важно стать первой беженкой, завоевавшей медаль, — сказала она. — Я самый обычный человек, как и любой другой беженец и спортсмен из любой части мира“.
Олимпийская сборная беженцев впервые выступила в Рио в 2016 году, но до этих Игр лучшими результатами команды были два пятых места в Токио благодаря Хамуну Дерафшипуру в карате и Кимии Ализаде в тхэквондо.
Нгамба, которая была знаменосцем команды на церемонии открытия в Париже, в четверг сразится с Атейной Байлон из Панамы.
Нгамба не может вернуться в Камерун из-за своей сексуальной ориентации, поскольку гомосексуальность в стране карается тюремным заключением сроком до пяти лет.
Она живет в Британии вот уже 15 лет, но пока что так и не получила британский паспорт, несмотря на то, что британская организация, курирующая высокие достижения в боксе, GB Boxing, обращалась в Хоум-офис с просьбой предоставить ей гражданство, чтобы она могла выступать в команде страны.
Нгамба стала первой женщиной-боксером, представляющей команду беженцев на Олимпийских играх.
„Я надеюсь, что в следующем матче тоже сумею справиться. Нет, не надеюсь: я справлюсь“, — сказала она после своей победы.
И снова грязная Сена
Организаторы Олимпиады приняли решение отменить запланированное на понедельник ознакомительное плавание для смешанного командного триатлона: качество воды в Сене снова упало ниже требуемого уровня после сильного дождя в конце прошлой недели.
Ожидалось, что состояние воды все-таки улучшится настолько, что назначенный на 8 утра понедельника тренировочный заплыв все-таки удастся провести. К сожалению, эти ожидания не оправдались — количество кишечной палочки и других бактерий в Сене выросло.
Заплывы на марафонскую дистанцию в 10 км пройдут в Сене в четверг и пятницу, но при необходимости их можно будет перенести на морской стадион Вэр-сюр-Марн, где проходили соревнования по гребле на байдарках и каноэ.