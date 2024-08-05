2024.08.05 10:56

Олимпийские игры в Париже, 9-й день: "Золотой шлем" Джоковича, второе золото Украины и снова грязная Сена

 
BBC Russian
сербский теннисист Новак Джокович
сербский теннисист Новак Джокович
ФОТО: Kipras Štreimikis | LTOK

В воскресенье 4 августа на Олимпийских играх в Париже было разыграно 39 комплектов наград в 13 видах спорта.

„Золотой шлем“ Новака Джоковича

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович стал пятым в истории обладателем „Золотого шлема“ (победителем всех турниров „Большого шлема“ и олимпийских игр).

37-летний Джокович завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр-2024 в Париже, обыграв в финале испанца Карлоса Алькараса, победителя „Уимблдона“ и „Ролан Гарроса“ — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Джокович — 24-кратный победитель турниров „Большого шлема“, но впервые в карьере он стал олимпийским чемпионом.

Победный матч длился три часа. Выиграв финальный матч, Джокович упал на колени прямо на корте, а затем вытащил из сумки флаг Сербии, помахав им своим болельщикам.

„Я наконец-то выиграл олимпийское золото в 37 лет“, — сказал Джокович в интервью телеканалу Eurosport.

„Самое главное, что я играл за свою страну. Я горд тем, что играл за Сербию. Я знаю, что Карлос [Алькарас], и Рафа [Рафаэль Надаль] с гордостью играют за Испанию, что Энди [Маррей] любит играть за Британию, Роджер [Федерер] — за Швейцарию, а Алекс Зверев победил в Токио для Германии. Вы видели реакцию всех этих ребят, когда они побеждают для своей страны — это что-то особенное“, — сказал олимпийский чемпион.

Джокович завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, занял четвертое место в Лондоне в 2012 году, рано выбыл из игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году и проиграл матч за бронзу в Токио в 2020 году.

Завоевав в Париже золото, Джокович присоединился к элитному клубу, став всего лишь пятым игроком в мире, на счету которого победы на всех четырех турнирах „Большого шлема“ и олимпийский титул. Кроме него этим достижением могут гордиться только Рафаэль Надаль, Серена Уильямс, Андре Агасси и Штеффи Граф.

„Это мои пятые Олимпийские игры, — сказал Джокович. — На трех из них я играл в полуфиналах, но ни разу по какой-то причине не смог преодолеть этот барьер. Когда я вышел на корт в полуфинале, я только об этом и думал… Вот почему в начале этого матча [финала с Алькарасом] я не так нервничал, как будто медаль уже была у меня в кармане. И я хотел выложиться по полной. Я думаю, что тот факт, что я уже прошел в финал, сильно помог“.

На Олимпиаде в Париже Джокович не проиграл ни одного сета, несмотря на то, что совсем недавно перенес операцию на колене после травмы, полученной им на Открытом чемпионате Франции.

Второе золото Украины

Ирина Геращенко и Ярослава Магучих

Олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту стала украинская спортсменка Ярослава Магучих.

Это уже вторая золотая медаль для Украины. 3 августа украинские фехтовальщицы во главе с Ольгой Харлан завоевали золото для украинской команды.

Магучих прыгнула на 2 метра, опередив Николу Олислагерс из Австралии.

Элеанор Паттерсон из Австралии и Ирина Геращенко, также из Украины, разделили бронзу с результатом 1,95.

Это первое олимпийское золото Ярославы Магучих. В Токио она получила бронзу, но победила на прошлогоднем чемпионате мира, установив рекорд в 2,1 м.

„Наконец-то я вписала Украину в историю мировой легкой атлетики“, — прокомментировала Магучих свою победу.

Серебро нейтральных россиянок

Серебряными призерами Олимпийских игра в женском парном теннисе стали россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В финале они на тай-брейке проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини со счетом 7:10.

Международный олимпийский комитет отстранил Россию и Беларусь от командных видов спорта на Парижских играх из-за войны в Украине. Отдельным спортсменам с российскими или белорусскими паспортами разрешалось соревноваться в качестве нейтральных игроков, если они проходили квалификацию, а затем получали разрешение на участие в Олимпиаде, в медальном зачете их достижения учтены не будут.

„Мы сделаем все возможное, чтобы победить, — сказала Андреева перед финалом. — Это прекрасное чувство, потому что мы знаем, что в любом случае привезем домой медаль. Конечно, было бы здорово, если бы мы смогли привезти домой золото“.

Первая медаль команды беженцев, хотя пока неизвестно, какая

Боксерша Синди Нгамба вошла в историю, обеспечив олимпийской сборной беженцев ее первую медаль.

25-летняя спортсменка из Камеруна победила посеянную под шестым номером француженку Давину Мишель. Судьи единогласно присудили ей победу, и Мишель вышла в полуфинал женского турнира в весовой категории 75 кг.

Поскольку каждая из проигравших полуфиналисток получает бронзу, медаль Нгамбе гарантирована.

Нгамба переехала в Британию в возрасте 10 лет, но выступать за британскую команду не может, потому что у нее нет британского паспорта.

„Для меня очень важно стать первой беженкой, завоевавшей медаль, — сказала она. — Я самый обычный человек, как и любой другой беженец и спортсмен из любой части мира“.

Олимпийская сборная беженцев впервые выступила в Рио в 2016 году, но до этих Игр лучшими результатами команды были два пятых места в Токио благодаря Хамуну Дерафшипуру в карате и Кимии Ализаде в тхэквондо.

Нгамба, которая была знаменосцем команды на церемонии открытия в Париже, в четверг сразится с Атейной Байлон из Панамы.

Нгамба не может вернуться в Камерун из-за своей сексуальной ориентации, поскольку гомосексуальность в стране карается тюремным заключением сроком до пяти лет.

Она живет в Британии вот уже 15 лет, но пока что так и не получила британский паспорт, несмотря на то, что британская организация, курирующая высокие достижения в боксе, GB Boxing, обращалась в Хоум-офис с просьбой предоставить ей гражданство, чтобы она могла выступать в команде страны.

Нгамба стала первой женщиной-боксером, представляющей команду беженцев на Олимпийских играх.

„Я надеюсь, что в следующем матче тоже сумею справиться. Нет, не надеюсь: я справлюсь“, — сказала она после своей победы.

И снова грязная Сена

Организаторы Олимпиады приняли решение отменить запланированное на понедельник ознакомительное плавание для смешанного командного триатлона: качество воды в Сене снова упало ниже требуемого уровня после сильного дождя в конце прошлой недели.

Ожидалось, что состояние воды все-таки улучшится настолько, что назначенный на 8 утра понедельника тренировочный заплыв все-таки удастся провести. К сожалению, эти ожидания не оправдались — количество кишечной палочки и других бактерий в Сене выросло.

Заплывы на марафонскую дистанцию в 10 км пройдут в Сене в четверг и пятницу, но при необходимости их можно будет перенести на морской стадион Вэр-сюр-Марн, где проходили соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

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