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На Олимпиаде в Пекине в фигурном катании мужчины предстввили короткую программу. Латвийский фигурист Денис Васильев занял 16-е место, а трехкратный чемпион мира американец Нэтан Чен установил мировой рекорд.
Nathanas Chenas
Nathanas Chenas
© AFP / Scanpix

За прокат с четверным флипом, тройным акселем и каскадом четверной лутц-тройной тулуп Чен получил 113,97 балла. Ранее лучшее достижение в короткой программе принадлежало двукратному олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю (111,82). В Пекине-2022 Ханю в короткой программе набрал лишь 99,15 балла — японец занял седьмое место.

Второе и третье места после короткой программы занимают два других японца — Юма Кагияма (108,12) и Шома Уно (105,90). Лучший из россиян — Евгений Семененко (95,76) — седьмой.

Бронзовый призер чемпионата Европы этого года Денис Васильев во время выступления допустил несколько ошибок, и судьи оценили его выступление в 85,30 балла. За технические элементы латвийский фигурист набрал 43,08 балла, за компоненты — 42,22. В сумме Васильев занял 16-е место в конкуренции 29 участников и квалифицировался в произвольную программу (в нее попадали 24 участника).

Олимпиада-2022. Пекин, Китай

Мужчины. Короткая программа

1. Нэтан Чен (США) — 113,97 балла (мировой рекорд)
2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12
3. Шома Уно (Япония) — 105,90
4. Чха Джун Хван (Южная Корея) — 99,51
5. Морис Квителашвили (Грузия) — 97,98
6. Джейсон Браун (США) — 97,24
7. Евгений Семененко (ОКР/Россия) — 95,76
8. Юдзуру Ханю (Япония) — 95,15
9. Киган Мессинг (Канада) — 93,24
10. Кевин Аймо (Франция) — 93,00
11. Цзинь Боян (Китай) — 90,98
12. Даниэль Грассль (Италия) — 90,64
13. Маттео Риццо (Италия) — 88,63
14. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 86,74
15. Марк Кондратюк (ОКР/Россия) — 86,11
16. Денис Васильев (ЛАТВИЯ) — 85,30
17. Брендан Керри (Австралия) — 84,79
18. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 84,15
19. Донован Каррилльо (Мексика) — 79,69
20. Николай Майоров (Швеция) — 78,54
21. Константин Милюков (Беларусь) — 78,49
22. Иван Шмуратко (Украина) — 78,11
23. Андрей Мозалев (ОКР/Россия) — 77,05
24. Лукас Бричги (Швейцария) — 76,16
25. Михал Бржезина (Чехия) — 75,19
26. Алексей Быченко (Израиль) — 68,01
27. Ли Си Хен (Южная Корея) — 65,69
28. Александр Селевко (Эстония) — 65,29
29. Роман Садовский (Канада) — 62,77

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