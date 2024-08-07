Олимпиада в Париже, 11-й день. Два золота разыграли на Таити; США — в футбольном финале

Полуфиналы пройдут 8 августа, а финал и игра за третье место — в субботу, 10 августа.

Затем, вечером, Франция обыграла Канаду 82:73, а фавориты всех олимпийских баскетбольных турниров, США, разгромили Бразилию 122:87.

В первой половине дня Сербия в дополнительное время с разницей в пять очков обыграла Австралию, а Германия более уверенно — плюс 13 — победила Грецию.

В мужском баскетбольном турнире во вторник прошли четвертьфиналы — то есть, выяснилось, кто будет бороться за медали.

Пять медалей разыгрывались в соревнованиях по легкой атлетике.

На второй неделе Игр наступило время решающих матчей в самых популярных видах спорта — командных игровых.

В женском футбольном турнире в первом полуфинале во вторник сошлись США и Германия — страны, которые исторически недавно были двумя сильнейшими в мире, а сейчас пропустили вперед в рейтинге Испанию, Францию и Англию.

Американки выиграли 1:0 и в финале сыграют с бразильянками, которые вечером победили испанок 2:0.

Финал женского футбола пройдёт в субботу, 10 августа, а днём раньше сборные Германии и Испании сыграют матч за бронзу.

У мужчин полуфиналы прошли накануне, и в финал, который состоится 9 августа, вышли хозяева, французы, и сборная Испании.

Волейбол: и тут — США и Бразилия. Но пока в полуфинале