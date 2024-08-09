Олимпиада: мировой рекорд на 400 м с/б и бронза больного ковидом Лайлса. Все медали дня и общий зачет на 8 августа

В финале забега на 200 метров победил Летсиле Тебого - он стал первым в истории олимпийским чемпионом из Ботсваны. Тебего пробежал дистанцию за 19,46 секунды – пятый результат в истории.

Бронзовую медаль на 200-метровке взял американец Ноа Лайлс (19,70 сек), который двумя днями ранее в Париже выиграл стометровку. После финиша американцу стало плохо: с арены его увезли на каталке. Позже выяснилось, что у Лайлса - ковид. Он сдал положительный тест два дня назад. То есть, полуфинал и финал на 200-метровке спринтер бежал уже больным.

В метании копья, где латвийские спортсмены не прошли квалификацию, победил Аршави Надим из Пакистана с результатом 92,97 метров - новый олимпийский рекорд.