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В последний день Зимней Олимпиады в Пекине хоккеисты сборной Финляндии впервые стали олимпийскими чемпионами, обыграв в финале Россию, а британцы завоевали первую и последнюю свою золотую медаль - в кёрлинге.
Олимпиада-2022: финны впервые стали олимпийскими чемпионами в хоккее, первое золото завоевали британцы
© Getty images

Матч хоккейных сборных Финляндии и России прошел с ощутимым перевесом финнов, но в счете их преимущество оказалось минимальным - 2:1. Россиян несколько раз спасали от неминуемого, казалось, гола молодой вратарь Иван Федотов и каркас ворот.

На последней минуте россияне сняли вратаря, но и шесть полевых игроков забить и сравнять счет не смогли.

На эту Зимнюю Олимпиаду, как и на предыдущую, не приехали игроки НХЛ, и фаворит всех турниров в сильнейших составах, Канада, в этот раз не добралась даже до полуфинала.

Единственное золото Британии

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Сборная Британии в последний день Олимпиады завоевала первое и единственное свое золото: женская команда по кёрлингу разгромила в финале японок 10:3.

Британцы в общем и целом не сильны в зимних видах спорта (в стране почти не бывает снега), но кёрлинг - их коронный вид. Мужская команда Британии накануне тоже играла в олимпийском финале - правда, проиграла шведам.

В женской лыжной гонке на 30 км свободным стилем уже третье на этих Играх золото забрала норвежка Тереза Йохауг, обогнав ближайшую преследовательницу, американку Джесси Диггинс, почти на 20 минут.

Это была уже 16-я золотая медаль норвежцев в Пекине, и в неофициальном общем медальном зачете эта страна победила "за явным преимуществом". Вторыми оказались немцы - 12 золотых медалей и 27 медалей всего (в воскресенье золото и серебро в бобслее взяли два немецких экипажа-четвёрки), третьими стали китайцы - 9 золотых, 15 всего.

Российская сборная в этом неофициальном зачете осталась на девятом месте: 6 золотых медалей, зато целых 32 медали всех достоинств.

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