На 10-й минуте защитник Дензел Думфрис получил передачу у края штрафной и прострелил вдоль ворот, а набежавший Мемфис Депай в касание низом пробил в угол. В концовке первой половины матча Дейли Блинд точным ударом из района 11-метровой отметки удвоил преимущество своей команды. На 76-й минуте после удара Хаджи Райта мяч по замысловатой дуге залетел в дальний угол ворот оранжевых. Развить успех сборной США не удалось – спустя пять минут Дензел Думфрис забил третий мяч команды Луи ван Гала. Итог – 3:1, сборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира в Катаре.

Соперником Нидерландов по четвертьфиналу станет победитель пары Аргентина — Австралия, чей матч также пройдёт сегодня, 3 декабря. Начало встречи – в 21:00 по литовскому времени.