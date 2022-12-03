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Завершился первый матч 1/8 финала чемпионата мира – 2022 между сборными Нидерландов и США. Команды встречались на стадионе "Халифа Интернейшнл". Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Вилтоном Сампайо из Бразилии. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Победу одержала команда Нидерландов – 3:1.
Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalis: Nyderlandai - JAV
Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalis: Nyderlandai - JAV
© Getty images

На 10-й минуте защитник Дензел Думфрис получил передачу у края штрафной и прострелил вдоль ворот, а набежавший Мемфис Депай в касание низом пробил в угол. В концовке первой половины матча Дейли Блинд точным ударом из района 11-метровой отметки удвоил преимущество своей команды. На 76-й минуте после удара Хаджи Райта мяч по замысловатой дуге залетел в дальний угол ворот оранжевых. Развить успех сборной США не удалось – спустя пять минут Дензел Думфрис забил третий мяч команды Луи ван Гала. Итог – 3:1, сборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира в Катаре.

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Соперником Нидерландов по четвертьфиналу станет победитель пары Аргентина — Австралия, чей матч также пройдёт сегодня, 3 декабря. Начало встречи – в 21:00 по литовскому времени.

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